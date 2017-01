Cercetat în libertate

Singura persoană cercetată în stare de libertate în dosarul “Containerul” este senatorul PDL Mircea Banias. Anchetatorii au dispus faţă de parlamentar interdicţia de a părăsi ţara. Specialiştii spun că, după luarea acestei măsuri preventive, procurorii mai au posibilitatea de a solicita Parlamentului avizul pentru arestarea preventivă a lui Banias, doar în cazul în care acesta încalcă interdicţia respectivă. De la începutul anchetei, mai mulţi membri PDL au cerut, neoficial însă, autosuspendarea lui Banias. Senatorul spune, însă, că nu se gândeşte să facă un asemenea gest. \"Nu mi-a cerut nimeni oficial să mă autosuspend. Eu am mai fost bănuit şi acuzat. Până la urmă s-a dovedit că discuţiile pe care le-am avut cu doamna Boagiu au fost nişte opinii. Cât timp nu am fost trimis în judecată mi se pare absurd. Cred că a mă suspenda acum ar însemna că recunosc o problemă şi e evident că nu am nicio problemă\", a mai spus politicianul.