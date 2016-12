Cercetat pentru act sexual cu un minor

Adolescentul în vârstă de 17 ani, din Băneasa, acuzat că a abuzat sexual un copil în vârstă de nouă ani, a fost supus, vineri, unei expertize psihiatrice. Specialiştii au stabilit că Daniel Cristea are discernământ şi că poate răspunde în faţa legii pentru faptele sale. El a fost audiat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, care au formulat, pe numele lui, o propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile sub aspectul săvârşirii infracţiunii de act sexual cu un minor. Amintim că ancheta a fost demarată de poliţiştii din oraşul Băneasa, care spun că Daniel Cristea a întreţinut, lunea trecută, raporturi sexuale cu un băieţel în vârstă de nouă ani. Totul s-a întâmplat pe malul unei derele din Băneasa. În aceeaşi zi, mătuşa lui Marian M., de nouă ani, care a aflat totul de la nepotul ei, a mers la Poliţie şi a depus o plângere. „Victima a fost adusă la Constanţa, la Serviciul de Medicină Legală, unde a fost examinată. Aşteptăm acum rezultatul. Am discutat cu cei doi minori implicaţi în acest caz şi amândoi au confirmat povestea. Aceştia au întreţinut raporturi sexuale”, a declarat cms. şef Vasile Mărcuţă, comandantul Poliţiei Băneasa. Oamenii legii spun că cei doi copii provin din familii dezorganizate şi sărace. Băieţelul în vârstă de nouă ani se află în grija mătuşii sale de aproape doi ani, în 2008 mama sa plecând în Portugalia pentru a se angaja. Cazul a ajuns şi în atenţia reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, care au început, la rândul lor, verificările.