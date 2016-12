Cercetat pentru că s-a împrietenit cu urşii grizzly

Americanul Charlie Vandergraw, care s-a împrietenit cu urşii grizzly încît putea chiar să îi mîngăie, ar putea fi condamnat de instanţele de judecată din SUA la un an de închisoare sau la o amendă de 10.000 de dolari, pentru că legea prevede că oricine hrăneşte urşii îşi pune viaţa în pericol, iar alţi oameni i-ar putea urma exemplul. Doi prieteni de-ai săi sînt şi ei cercetaţi pentru aceleaşi acuzaţii. Americanul este un profesor pensionat, antrenor de wrestling, care a devenit cunoscut publicului pentru un documentar filmat în Alaska, alături de un regizor britanic. Acesta a fost difuzat în seria ”Stranger Among Bears”, pe canalul Animal Planet. Filmul demostrează că Charlie Vandergraw s-a împrietenit cu urşii ce trăiau în apropierea cabanei lui din Alaska, iar aceştia nu se mai temeau de prezenţa umană. Astfel, reprezentanţii Departamentului pentru Pescuit şi Vînătoare din Alaska susţin că animalele ar putea fi un pericol, pentru că nu se mai tem de oameni. În plus, aceştia afirmă că regizorul Richard Terry a fost lovit şi muşcat pe parcursul filmărilor.

În 2003, locuitorii statului american Alaska au fost şocaţi cînd Timothy Treadwell, cunoscut sub numele de Grizzly Man, a fost ucis şi parţial mîncat de urşi grizzly, alături de prietena lui. Acesta era cunoscut pentru felul în care putea relaţiona cu urşii. Cu toate acestea, Charlie Vandergraw susţine că metodele lui diferă şi că niciun urs dintre cei cu care s-a împrietenit el nu ar ataca mortal un om.