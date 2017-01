Cercetaţi în libertate pentru tentativă de omor

Magistraţii Tribunalului Constanţa au respins propunerea de arestare preventivă formulată de procurori pe numele indivizilor care au înjunghiat, sîmbăta trecută, doi fraţi din Mangalia. Alin Şerban, de 21 de ani, şi unchiul acestuia, Sorin Şerban, de 31 de ani, vor fi cercetaţi în stare de libertate pentru comiterea infracţiunii de tentativă de omor. În schimb, judecătorii au emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, pe o perioadă de 29 de zile, pe numele lui Romică Şerban, al treilea bărbat implicat în agresiune. Acesta a reuşit să fugă din Mangalia şi, pînă la ora actuală, nu a fost prins de oamenii legii. Potrivit anchetatorilor, fraţii Vasile şi Gică Sandu, de 31 ani şi, respectiv, 26 ani, au fost atacaţi în plină stradă de Alin Şerban şi de unchii acestuia, Sorin şi Romică Şerban. Cei trei indivizi au vrut să se răzbune după ce au ieşit şifonaţi dintr-o altercaţie pe care tot ei o provocaseră în noaptea precedentă. „Mai întîi au trecut pe stradă, într-un taxi. Au vrut, probabil, să vadă dacă sîntem acasă. După vreo jumătate de oră au trecut la atac. Pe mine m-a agresat mai întîi Sorin Şerban, care m-a înjunghiat în zona pieptului. O altă lovitură de cuţit am primit-o de la Alin Şerban, care m-a tăiat la un picior. Pe fratele meu a sărit al treilea individ, Romică Şerban, care l-a înjunghiat în zona ficatului”, a povestit Gică Sandu. După scenele de groază, cei doi bărbaţi răniţi au fost transportaţi cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Agresorii au reuşit să fugă de la locul faptei însă, în scurt timp, doi dintre ei au fost prinşi de oamenii legii. Este vorba despre Alin Şerban şi de unchiul acestuia, Sorin Şerban. În urma audierilor, poliţiştii au aflat că scandalurile dintre cele două familii au început după ce Alin Şerban a fost părăsit de prietena lui, nimeni alta decît sora victimelor. „L-am părăsit în urmă cu o lună şi jumătate. Am stat cu el o vreme, dar avea un comportament foarte urît. După ce am plecat, a început cu telefoanele de ameninţare. Mi-a zis că nu o să mă lase în pace pentru că ştiam prea multe despre lucrurile pe care le-a făcut”, a spus Ana Sandu. Romică Şerban a fost dat în urmărire generală de oamenii legii.