Cercetaţi pentru furt

Cinci tineri din comuna constănţeană Topraisar sunt cercetaţi de oamenii legii după ce, în noaptea de 25 spre 26 iunie, au dat lovitura la o asociaţie agricolă din localitatea Amzacea. Oamenii legii spun că Ionuţ Vasilescu, de 25 de ani, Gheorghiţă C., de 17 ani, Ghiunaidîn Arif, de 28 de ani, Ciprian Constantin Guriţă şi Florin Bucur, ambii de 20 de ani, au pătruns în incinta firmei SC Agroline Intertrading SRL şi au furat 110 litri de motorină din rezervorul unui autotren. Mai mult, suspecţii au plecat şi cu cei doi acumulatori ai autovehicului. Valoarea prejudiciului a fost estimată de reprezentanţii societăţii păgubite la suma totală de 3.000 de lei. În doar câteva zile, oamenii legii au reuşit să dea de urma autorilor, dar au reuşit să recupereze doar bateriile tirului şi 20 de litri de combustibil. După ce au extins cercetările, poliţiştii din Amzacea au descoperit că Ionuţ Vasilescu şi Gheorghiţă C. au mai fost implicaţi într-un furt săvârşit în luna aprilie a acestui an, în comuna Cumpăna. La acea dată, spun anchetatorii, împreună cu Ştefan Vasilescu, de 24 de ani, şi Bogdan Ureche, de 19 ani, au pătruns într-o locuinţă din Cumpăna şi au furat mai multe bijuterii, un aparat foto şi două telefoane mobile, profitând de absenţa proprietarilor. Tinerii s-au ales cu dosare penale pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa au formulat pe numele lui Ionuţ Vasilescu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.