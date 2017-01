Cercetaţi pentru o înşelăciune de două miliarde de lei

Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa a trimis, ieri, pe rolul instanţei de judecată, dosarul în care un recidivist este cercetat pentru trei capete de acuzare, iar alţi doi bărbaţi pentru complicitate. Ioan Burac, de 52 de ani, din judeţul Neamţ, recidivist postcondamnatoriu, este acuzat de comiterea infracţiunilor continuate de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals în declaraţii, iar Cornel Popescu, de 42 de an, din Craiova, recidivist postcondamnatoriu şi Vasile Tăfălan, de 63 de ani, din judeţul Maramureş, fără antecedente, sînt acuzaţi de complicitate la înşelăciune. Ancheta a stabilit că, în perioada februarie - martie a acestui an, Ioan Burac şi-a atribuit identitatea falsă „Iozsef Ianoş Mihuţ” prin declaraţii făcute la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa şi a preluat prin cesionare 3 societăţi comerciale - SC „Real Group Company” SRL Constanţa, SC „Ceauş” SRL Medgidia, Sc „Euro Star Holding” SRL Ovidiu. În perioada aprilie - iunie, în numele SC „ Real Group Company” SRL, bărbatul a înşelat şase societăţi comerciale din mai multe judeţe ale ţării, cu care a încheiat contracte, emiţînd file CEC în valoare totală de aprox. 2 miliarde de lei vechi, ce făceau parte dintr-un set retras din circulaţie, fără a avea acoperire pentru aceste sume. Secondat de cei doi complici, Cornel Popescu, care şi-a atribuit identitatea falsă de „Cristescu Nicolae” în calitate de director executiv la SC „Ceaus” SRL Medgidia şi Vasile Tăfălan sub identitatea de „Georgescu”, contabil şi director resurse umane în cadrul aceleiaşi societăţi, bărbatul, a achiziţionat, în leasing, prin mijloace frauduloase de la SC „CDR Group” SRL Iaşi un excavator pe şenile marca Hunday. Cei trei au fost prinşi în flagrant la Constanţa, la începutul acestei săptămîni, de către lucrătorii de Poliţie judiciară din cadrul IPJ - SIF Constanţa, în timp ce închiriau un contract de leasing de la SC „Eurial Leasing IFN” SA Constaţa, de unde urmau să achiziţioneze un utilaj încărcător frontal. Potrivit anchetatorilor, pe numele lui Ioan Burac este emis un Mandat de Executare pentru o pedeapsă de 735 de zile, fiind dat în urmărire generală, iar Cornel Popescu a fost condamnat ultima dată pentru înşelăciune, avînd de ispăşit un an de pedeapsă. Dosarul celor trei a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Constanţa, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile.