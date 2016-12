Cercetător acuzat de spionaj

Un fost cercetător de la laboratorul nuclear din Los Alamos şi soţia sa sunt acuzaţi că au încercat să transmită secrete nucleare Venezuelei, dar oficialii americani au subliniat că Guvernul din Caracas nu ştia nimic despre planurile acestora. Oficialii au spus că, din informaţiile pe care le au, Guvernul lui Hugo Chavez nu plănuia să încerce dezvoltarea unei arme nucleare. Pedro Mascheroni, în vârstă de 75 de ani şi soţia sa, Roxby, de 67 de ani, au lucrat în laboratorul Los Alamos din New Mexico. În 2008, Mascheroni a discutat cu un agent FBI sub acoperire, care se dădea drept un oficial din Guvernul de la Caracas. “Mascheroni a spus că ar putea ajuta Venezuela să dezvolte o bombă nucleară în zece ani şi că, sub programul său, Venezuela va folosi un reactor nuclear secret din subteran pentru producerea şi îmbogăţirea plutoniului”, potrivit Departamentului Justiţiei. Mascheroni a mai spus că vrea cetăţenia venezueleană şi se aştepta să fie plătit pentru serviciile sale. Unele informaţii costau 793.000 de dolari. Procurorul Kenneth Gonzalez a spus că acuzaţiile sunt foarte serioase.