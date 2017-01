Puterea adoră cercul. Parafrazîndu-l pe Oscar Wilde, prezidentul Băsescu pare a spune: „Cercul e singurul argument pe care îl accept”. De peste doi ani, ne învîrtim într-un cerc vicios. Puterea aplică cu perseverenţă perseverenţa cîinelui care se învîrte după propria sa coadă. De la acelaşi cîine, model al perseverenţei canine, a preluat ambiţia şi îndîrjirea cu care se străduieşte să-şi muşte propria coadă, de fapt, coada Alianţei. Cu vîrf alb-negru ciobănesc liberal, coada Puterii e plină de muşcături. Cel mai pregnant ies în evidenţă caninii prezidentului şi măseaua de minte a micuţului pedist Boc. Nu am văzut nicicînd o coadă mai flocăită şi mai rebegită! Cînd se învîrte în jurul propriei sale cozi, Puterea stîrneşte mult praf şi timp pierdut. Abia dacă îi mai vezi faţa! Ca să fie stimulat în acţiunile sale îndreptate împotriva cozii cu gust liberal, prezidentului i se arată fotografia premierului. Efectele sînt mult mai directe în situaţia în care premierul este atîrnat în carne şi oase pe post de coada Alianţei. Nu am văzut nicicînd un premier mai flocăit şi cu atîtea muşcături pe faţă! Cercul, nu neapărat ca formă geometrică, şi, în mod deosebit, ca formă de organizare a grupurilor de interese, constituie un atribut al Partidului Democrat de la sate şi oraşe. Această formaţiune politică adoră mersul în cerc după regulile de bază ale bătutului apei în piuă. Dornic să conducă doar el în competiţiile patriei, Partidul Democrat este adeptul alergărilor în cerc de unul singur. Cu tot sprijinul de care se bucură de la Cotroceni, s-a întîmplat ca, de foarte multe ori, alergînd singur, să treacă al doilea linia de sosire. Pentru actuala Putere, cercul reprezintă, printre altele, formula cea mai la îndemînă în ce priveşte furatul propriei căciuli. La noi, furatul căciulii se manifestă cu pregnanţă în cercurile politice cu putere de decizie. Am ajuns, astfel, într-o formulă simplă şi directă, la cercul politic ca formă de organizare a structurilor actualei Puteri. În acest cerc, după cum întreaga naţiune a înţeles, liberalii închid cercul. Pentru că uneori nu-l închid la timp, fiind în contratimp cu paşii prezidentului, tata tuturor cercurilor din ţara asta, sînt muşcaţi de coadă! În cadrul Alianţei, mai nou, s-au înfiinţat şi dezvoltat cercurile mîinilor îndemînatice. În cadrul acestor cercuri, tot felul de indivizi îşi dezvoltă aptitudinile în materie de timpane, adică de ascultare, scuturat balanţa Justiţiei, fără a se ţine cont de faptul că posesoarea ei este legată straşnic la ochi cu o pînză transparentă, intrigi şi conflicte politice, muşcat coada aliatului, scuipat între ochi urmat de piaţa endependenţei. Există şi cercuri de sine stătătoare în cadrul PD şi PNL. Liberalii, de pildă, manifestă o vocaţie ieşită din comun pentru creaţiile literare libere pe bileţele roz, ceea ce, faţă de hîrtia igienică prezentată la revoluţie de Rebenciuc, constituie un pas important spre modernitate şi telenovele. Cercurile cele mai tari sînt la Cotroceni, pentru că ele funcţionează, cu sprijinul serviciilor speciale, sub deviza „Aspiraţii şi fitile”. Cercul, aşa cum a fost el promovat de actuala Putere, a înlocuit o mai veche îndeletnicire a parlamentarilor noştri - tăiatul de frunză la cîinii cu coada muşcată prin automutilare. Tot mai mulţi dintre aleşii noştri preferă plimbările cu cercul în locul monotoniei provocate de tăiatul de frunză la cîini. Cu siguranţă, prin generalizarea plimbatului cu cercul, ca atribut al Puterii, vom avea conducători mult mai iubiţi şi mai îmbăiaţi în mulţime. Plimbările cu cercul au schimbat radical şi viaţa băgătorilor de seamă, care, acum, gîfîind pe lîngă noul lor mijloc de locomoţie, se simt mult mai importanţi! Unii se şi reped la popor, bătîndu-se cu pumnul în pieptul lor de aramă: „Noi am inventat cercul!” Ca să vezi! Tot dumnealor, dacă e să luăm în seamă declaraţiile de ultimă oră, au inventat roata de la căruţă… Degeaba, tot au rămas de căruţă! Acum, pe tema alegerilor europarlamentare, vom asista la o nouă flocăială democrato-liberală! Vai şi-amar de cei care nu vor reuşi să închidă cercul!