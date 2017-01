Cerealele integrale sunt bune pentru inimă

Consumul de cereale integrale pare să reducă mortalitatea cauzată de bolile cadiovasculare, dar nu are niciun efect asupra riscului de deces cauzat de cancer, potrivit unui studiu american publicat astăzi, transmite AFP. Studiul realizat de cercetători de la facultatea de sănătate publică a Universităţii Harvard a fost publicat în revista Journal of the American Medical Association, Internal Medicine. Oamenii de ştiinţă au analizat datele obţinute în urma a două studii ample efectuate asupra a 74.341 de femei, în perioada 1984-2010, şi asupra a 43.744 de bărbaţi, între 1986 şi 2010. La începutul cercetărilor, toţi participanţii aveau o stare de sănătate bună, fără niciun semn de cancer sau al unei boli cardiovasculare. Savanţii au constatat că pe măsură ce oamenii mâncau mai multe cereale integrale, cu atât prezentau un risc mai redus de a muri, în special din cauza unor boli cardiovasculare, ţinând cont de mai mulţi factori, precum vârsta, indicele de masă corporală şi consumul de produse din tutun. Astfel, cercetătorii au calculat că un consum de 28 de grame de cereale integrale pe zi este legat de o scădere cu 5% a mortalităţii şi de 9% a deceselor cauzate de patologiile cardiovasculare. Consumul de cereale integrale nu a redus însă riscul de a muri de cancer. "Rezultatele acestui studiu confirmă recomandările actuale privind dietele, referitor la creşterea consumului de cereale integrale pentru a ajuta la prevenirea maladiilor cronice, şi furnizează indicatori importanţi sugerând că un regim alimentar bogat în cereale integrale ar putea contribui la prelungirea speranţei de viaţă", au concluzionat autorii cercetării.