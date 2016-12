Ceremonia de deschidere a exercițiului multinațional BSRF a avut loc, astăzi, la Mihail Kogălniceanu

Pavilionul de festivități din incinta Bazei militare Mihail Kogălniceanu a găzduit ceremonia de închidere a exercițiului multinațional Black Sea Rotational Force (BSRF) 14.3 și de deschidere a exercițiului anual multinațional Black Sea Rotational Force 15.1. Potrivit organizatorilor, BSRF 15.1 este condus de Comandamentul Forțelor Infanteriei Marine Americane dislocate în Europa și Africa și are ca arie geografică de desfășurare zona Mării Negre, în Balcani și în regiunea Caucazului, activitățile de instruire în comun urmând a se desfășura în Bulgaria, Georgia și România. Exercițiul a fost planificat în anul anterior desfășurării, fiind inclus în Planul cu principalele activități ale Statului Major General al Forțelor Armate Române, efectivele participante la aplicații urmând să fie asigurate de statele participante: Bulgaria, Georgia, Letonia, Lituania, Marea Britanie, România și SUA. Exercițiul BSRF 15.1 are ca obiectiv principal creșterea nivelului de interoperabilitate, prin antrenarea în comun a militarilor în vederea participării la operații de menținere a păcii și de contra-insurgență. Ajuns la final, după șase luni, exercițiul BSRF 14.3 s-a desfășurat în perioada septembrie 2014 — februarie 2015 în facilitățile de instruire din România, Bulgaria și Serbia, la activitățile organizate în comun participând, alături de militari români, camarazi din Bulgaria, Croația, Macedonia, Serbia și SUA. Festivitățile de la Baza militară Mihail Kogălniceanu s-au desfășurat în prezența generalului de brigadă Adrian Iojă Soci, comandantul Brigăzii 9 Mecanizate Mărășești, generalului locotenent Robert B. Neller, comandantul US Marine Corps Forces, și comandorului de aviație Adrian Vasile, comandantul Centrului Administrativ Mihail Kogălniceanu.