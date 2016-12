Ceremonie de premiere pentru Andreea Scânteie

Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” din Constanţa a găzduit, vineri, o ceremonie de premiere în onoarea Andreei Scânteie, elevă în clasa 9-a, medaliată cu aur în proba de grup şi cu argint în cea pe echipe la juniori la Campionatele Europene de gimnastică aerobică desfăşurate, la începutul acestei luni, în Franţa. La eveniment au fost prezenţi Vasile Nicoară (directorul CN “Mircea cel Bătrân”), Ilie Floroiu (directorul general al CS Farul), Sorin Başturea (directorul adjunct al CS Farul) şi Petrică Munteanu (reprezentant al Consiliului Judeţean Constanţa). În faţa colegilor săi, Andreea Scânteie a primit cupe, diplome şi flori, însoţite de aplauzele şi felicitările celor prezenţi.

„O cunosc foarte bine pe Andreea încă din urmă cu şapte ani, atunci când am revenit la Constanţa după perioada petrecută la conducerea Federaţiei Române de Atletism. Am întâlnit o fetiţă de opt ani, care a venit la club de la Topraisar pentru a practica gimnastica aerobică, după ce fusese timp de doi ani la Oneşti, la gimnastică artistică. Mi-am dat seama încă de atunci că, dacă face naveta pentru acest lucru, va face performanţă. Au urmat ani cu multe sacrificii, în care a mâncat pe drum şi a făcut temele la club, dar fără sacrificii nu poţi realiza nimic în viaţă. În plus, Andreea a demonstrat că poate îmbina perfect activitatea sportivă cu cea şcolară”, a spus Ilie Floroiu.

„Sunt onorat să-i ofer unei eleve deosebite, cu rezultate foarte bune atât la învăţătură, cât şi la sport, cea mai importantă medalie a instituţiei noastre. Este încă o dovadă că avem campioni şi la ştiinţă, şi la sport”, a adăugat directorul Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrân”, Vasile Nicoară.

„Le mulţumesc celor de la CS Farul, care m-au crescut, pentru că nu aş fi reuşit fără ajutorul lor, celor de la Colegiu, care mi-au înţeles situaţia şi mi-au dat ocazia să particip la competiţii, şi colegilor mei, care m-au ajutat să recuperez ceea ce s-a predat în cele două luni de absenţă. Visul meu este să particip la Campionatele Mondiale de juniori, iar modelul meu în sport este o altă sportivă de la CS Farul, campioana mondială şi europeană de seniori Corina Constantin”, a spus Andreea Scânteie.

„Această performanţă este încă o coroniţă pe emblema liceului şi vă onorează pe toţi să aveţi colegă o asemenea campioană”, a completat Petrică Munteanu.