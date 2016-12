Cerere de eliberare respinsă

Tribunalul Constanţa a respins, ieri, cererea de eliberare provizorie sub control judiciar înaintată de constănţeanul Marius Panţuru, de 36 ani, acuzat de înşelăciune şi trafic de influenţă. Decizia nu este definitivă. Anchetatorii au stabilit că, în decurs de doi ani, individul a strâns în jur de 70.000 de lei din escrocarea unor persoane naive pe care le cunoştea prin intermediul prietenilor. Deocamdată, anchetatorii au reuşit să adune la dosar probe împotriva lui Panţuru numai cu privire la trei păgubiţi, dar spun că au mai identificat alte patru persoane care susţin că ar fi fost păcălite de acelaşi individ. Conform anchetatorilor, Panţuru se prezenta drept inginer proiectant şi se lăuda că are relaţii în cadrul Primăriei Constanţa şi că poate rezolva orice problemă legată de documentele necesare construirii unui imobil. Pentru a fi convingător, el menţiona numele unor funcţionare, cu care susţinea că este în relaţii de prietenie. Anchetatorii au stabilit că Panţuru a falsificat certificate de urbanism, avize de construcţie, autorizaţii de demolare şi de construcţie şi alte asemenea documente şi le-a dat celor înşelaţi susţinând că sunt eliberate de Primărie. Sub diverse pretexte, individul obţinea semnăturile angajaţilor instituţiei, apoi le scana şi le folosea pe actele falsificate. Panţuru a fost prins în flagrant pe 4 noiembrie, în zona Tomis III, din Constanţa, în timp ce îi înmâna denunţătorului un set de acte false, pentru care ceruse o importantă sumă de bani. Potrivit cazierului, Marius Panţuru a mai avut două condamnări cu suspendare pentru infracţiuni similare.