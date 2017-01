Cerere în căsătorie, la concertul Lake of Tears din România

Peste 2.000 de rockeri au participat, sâmbătă seară, la Arenele Romane din capitală, la concertul uneia dintre cele mai apreciate trupe de doom-metal din lume, Lake of Tears. Atât membrii formaţiei, cât şi publicul, dar mai ales o tânără româncă au avut parte de o surpriză deosebită. Unul dintre spectatori şi-a surprins prietena cerând-o în căsătorie, în timpul show-ului! Astfel, la un moment dat, solistul Daniel Brennare a chemat-o pe scenă pe Cristiana Chivulescu. Ajunsă pe scenă, aceasta a fost surprinsă de iubitul ei, care s-a aşezat în genunchi şi i-a oferit un inel, întrebând-o dacă vrea să fie soţia lui. Emoţionată şi foarte fericită, aceasta a răspuns afirmativ, în aplauzele celor prezenţi, după care şi-a sărutat viitorul soţ. La finalul momentului, tânăra mireasă a primit un buchet de flori şi din partea faimoasei formaţii suedeze.

Aflaţi la Bucureşti, în cadrul turneului de promovare a noului album \"Illwill\", cei de la Lake of Tears şi-au încântat din nou fanii români cu celebrele piese “Dystopia”, \"Headstones\", \"Cosmic Weed\", \"Raven Land\" sau \"Demon You/ Lily Anne\". La cele două bisuri solicitate energic de numeroasa audienţă, nordicii au revenit pe scenă cu faimoasele \"So Fell Autumn Rain\", \"Sweetwater\", \"Forever Autumn\" şi au încheiat incendiar cu… \"Burn Fire Burn\".

Primul concert al trupei Lake of Tears în ţara noastră a avut loc în luna martie a anului 2006, la Sala Agronomia din Bucureşti, când grupul a creat o adevărată isterie, biletele la concert fiind epuizate cu două săptămâni înainte de eveniment. Trupa a revenit în ţară în septembrie 2007, la Arenele Romane, iar show-ul a fost, din nou, pe măsura aşteptărilor. Daniel Brennare (voce, chitară), Mikael Larsson (bass), Johan Oudhuis (tobe) şi Fredrik Jordanius (chitară) au cântat, şi anul trecut, în România, motiv pentru care aceştia au declarat că sunt încântaţi de revederea cu publicul de la Bucureşti. Înfiinţată în 1994, Lake of Tears este o consacrată trupă suedeză de gothic şi doom metal, cu influenţe de psychedelic rock şi progressive metal.