Cerere mare de lei pe piaţa valutară

Cererea mare de lei şi întărirea monedelor din regiune a dus, la finalul şedinţei de ieri, la aprecierea monedei naţionale cu mai mult de un ban (0,37%) faţă de euro, pînă la o cotaţie a pieţei interbancare de 3,3505 lei/euro la cumpărare şi de 3,3515 lei/euro la vînzare. Băncile cumpărau un euro cu 3,3610 lei şi îl vindeau cu 3,3630 lei în debutul şedinţei valutare de ieri, iar pînă la sfîrşitul zilei, leul s-a apreciat pînă la 3,3505-3,3515 lei/euro. “Aprecierea leului a avut drept motiv, pe de o parte, cererea mare de lei de la sfîrşitul lunii pentru plăţile către buget şi cele salariale, iar pe de altă parte, aprecierea celorlalte monede din regiune faţă de euro”, a spus dealerul şef al Emporiki Bank România, Liviu Arnăutu.

BNR a afişat, ieri, un curs oficial de 2,5191 lei/dolar, moneda naţională apreciindu-se cu 31 de lei vechi (0,12%) faţă de nivelul de joi al dolarului, cînd era de 2,5222 lei/dolar. Pe pieţele internaţionale, moneda americană era tranzacţionată în prima parte a zilei în jurul nivelului de 1,3350 dolari/euro, iar pînă în a doua parte a zilei dolarul s-a apreciat la 1,3287 dolari/euro. Banca centrală a afişat în prima parte a zilei de ieri un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,95% pe an faţă de 6,88% pe an în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 7,91% pe an de la 7,84% pe an, cît era joi. Dobînzile la depozitele overnight (cu scadenţa la o zi) din piaţa monetară se menţin în apropierea nivelului dobînzii de politică monetară de 7,5% pe an, respectiv la 7-7,5% pe an.