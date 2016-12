Cerere pentru aprobarea achiziţionării de F-16

Chiar dacă populaţia României a început să iasă în stradă, îngrozită de ceea ce ne aşteaptă, chiar dacă visteria ţării este foarte sexy (goală) şi nu mai sunt bani după cum spune prezidenţiabilul Traian Băsescu, primul om din Guvern, Emil Boc - cel mic la stat, mare la sfat (la sfaturi proaste) - a găsit de cuviinţă că România mai are nişte bănuţi pentru achiziţionarea de avioane F-16. Este vorba de 24 avioane vechi F-16, plus 24 de avioane F-16 noi, plus 24 de avioane de generaţia a cincea F-35. Preşedintele Comisiei de apărare din Senat, Teodor Meleşcanu, a declarat că a primit de la premier memorandumul MApN şi o adresă privind aprobarea de către Parlament a achiziţionării avioanelor F-16, cererea fiind o premieră pentru Parlament şi trebuind stabilită procedura. „În primul rând, trebuie să vedem ce se cere de la noi. Parlamentul nu este parte din puterea executivă, noi nu putem aproba vânzări, achiziţii“, a explicat Meleşcanu. Documentele trimise de către premier sunt clasificate „secret“. Nimic de spus. Or fi întradevăr „secrete“ documentele care privesc apărarea ţării, or fi secrete documentele care ţin de strategii ale armatei, însă vorbim, totuşi, de achiziţionarea unor avioane considerate „indispensabile“ acum naţiunii noastre. MApN a anunţat, la sfârşitul lunii martie, că achiziţia aeronavelor F-16 în uz va face obiectul unui acord între Guvernele României şi Statelor Unite ale Americii. \"Valoarea proiectului este de aproximativ 1,3 miliarde dolari SUA, costurile incluzând: 24 avioane revitalizate şi complet echipate, asistenţă tehnică pentru o perioadă de 3-5 ani şi pachet de suport logistic, simulatoare de zbor, pregătirea personalului navigant şi tehnic, transportul, adaptarea infrastructurii de la sol, muniţia, armamentul, costuri administrative“, explica MApN.