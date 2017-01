Cererea de forţă de muncă şi activitatea economică se vor menţine ridicate

Potrivit unui sondaj dat publicităţii de către Institutul Naţional de Statistică (INS), numărul de angajaţi şi activitatea economică a companiilor vor creşte în toate domeniile în perioada aprilie-iunie, în timp ce preţurile se vor menţine pe un trend ascendent. Potrivit sondajului, industria rămîne singurul domeniu în care numărul de salariaţi este anticipat să stagneze, la fel ca în perioadele anterioare. Rezultatele sondajului au fost obţinute prin intermediul anchetelor de conjunctură, în urma estimărilor făcute de managerii întreprinderilor cu privire la tendinţele de evoluţie ale activităţii economice. Acestea s-au efectuat pe baza unor eşantioane reprezentative în domeniul industriei prelucrătoare (1.533 agenţi economici), construcţiilor (1.108), comerţului cu amănuntul (2.296) şi serviciilor (1.967). În industrie, estimările din aprilie evidenţiază menţinerea unei tendinţe pozitive pentru trimestrul doi, atît pentru volumul producţiei din industria prelucrătoare (sold conjunctural plus 23%), cît şi pentru stocul de contracte şi comenzi (plus 20%).

Studiul mai arată că, în industria prelucrătoare, numărul de salariaţi va avea o tendinţă de stabilitate, în timp ce preţurile vor înregistra o creştere comparabilă cu cea din luna anterioară (plus 18%). În acelaşi timp, managerii din construcţii anticipează, pentru următoarele trei luni, o tendinţă ascendentă a volumului producţiei (plus 49%), corelată cu aceea a stocului de contracte şi comenzi (plus 41%). Referitor la numărul de salariaţi, se preconizează, de asemenea, o tendinţă de creştere, atît pe ansamblul sectorului (plus 28%), cît şi pe grupe de mărime a întreprinderilor. Creşterea preţurilor lucrărilor de construcţii (plus 39%) va fi de mai mare intensitate decît cea prognozată în luna precedentă (plus 34%). De asemenea, managerii societăţilor comerciale estimează o tendinţă pozitivă a situaţiei economice (plus 34%), susţinută atît de evoluţia ascendentă a vînzărilor de mărfuri, pe total activitate de comerţ cu amănuntul (plus 34%), cît şi de creşterea comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri (plus 27%). Sondajul mai arată că angajatorii prognozează o tendinţă de uşoară creştere a numărului de salariaţi din sectorul de comerţ cu amănuntul (plus 10%). În plus, managerii întreprinderilor comerciale estimează că preţurile de vînzare cu amănuntul vor creşte (plus 27%) cu un ritm mai puţin accelerat decît pînă acum (68% din opinii). În ceea ce priveşte sectorul serviciilor, situaţia economică în ultimele trei luni a fost apreciată ca fiind bună, atît pe total activitate (plus 17%), cît şi pe grupe de mărime a întreprinderilor. Conform estimărilor din luna aprilie, cererea de servicii îşi va menţine pentru următoarele trei luni, pe ansamblul sectorului, trendul ascendent (sold conjunctural +24%).