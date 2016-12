Cererea de strămutare a dosarului CMZ, respinsă

04:59:26 / 23 Ianuarie 2016

Sunteti penibili

Incercati,infiecare zi,in paginile ziarului sa-i luati apararea..Va legati cu vorbe scriitoricesti sa prostiti pe unii cititori ca N. D. C. nu este vinovat. Lasati justitia,cu pacatele ei mai mari sau mai mici,sa-si faca datoria pentru ca la zecile de dosare penale imi vine greu sa cred ca deja condamnatul N. D. C. n-ar fi vinovat. Ca de bolnav incurabil nu sunt sigur. Si mai este ceva:intr-adevar este alesul judetuui,cum tot mentionati,dar n-o so mai faceti decat pana in iunie