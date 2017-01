Cererea de valută a apreciat euro

Leul s-a depreciat, ieri, cu 0,07% faţă de moneda europeană pînă la 3,3735 lei/euro, ca urmare a cererii de valută de natură comercială din prima parte a zilei, susţin dealerii. \"Ordinele de cumpărare de valută în schimbul leilor au fost mai mult de natură comercială şi mai puţin speculativă, iar în prezent cursul stagnează la acest nivel în lipsa unor informaţii puternice care să mişte piaţa. Probabil datele despre balanţa comercială şi evoluţia exporturilor şi importurilor pe septembrie, prima lună de după vacanţă, ar trebui să dea o tendinţă mai clară de evoluţie cursului de schimb\", a spus dealerul Băncii Comerciale Române (BCR) Narcis Noaghea. La finalul zilei de miercuri, leul reuşise să se aprecieze faţă de euro cu un ban, de la 3,37 lei/euro la 3,36 lei/euro, ca urmare a respingerii de către Parlament a moţiunii de cenzură depuse de PSD, dar joi moneda naţională şi-a reluat deprecierea. Astfel, după deschiderea şedinţei valutare de ieri, cînd euro era cotat la 3,3615 lei, moneda naţională s-a depreciat rapid la 3,3800 lei/euro, după care cursul s-a stabilizat în apropierea acestui nivel. Ulterior, leul şi-a revenit uşor, iar la ora 13:55 euro era cotat la 3,3720-3,3770 lei.

Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3735 lei/euro, descrie o depreciere uşoară a monedei naţionale, cu 0,07% faţă de euro, de la 3,3711 lei/euro, cît era miercuri. Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei de ieri, între 1,4080 şi 1,4132 dolari/euro, iar în jurul orei 13:55, ora României, cotaţia era de 1,4115 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o depreciere a monedei naţionale cu peste un ban (0,49%) faţă de dolar, de la 2,3772 lei/dolar, cît era miercuri, la 2,3890 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,02% pe an, faţă de 6,95% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 7,88% pe an, de la 7,81% pe an cît era miercuri. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la un nivel ridicat, de 7,3-8% pe an, ca urmare a nevoii de lichiditate din piaţă. Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) organizează, ieri, o licitaţie pentru obligaţiuni de tip benchmark pe zece ani la o valoare anunţată de 500 de milioane de lei.