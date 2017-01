Cererea de valută depreciază leul

Cererea mare de valută, pe fondul anticipării unei deprecieri a leului după sărbători, a coborît, ieri, leul cu 1,76% faţă de euro pînă la 3,5282 lei/euro, amplitudinea deprecierii fiind stimulată de lichiditatea redusă din piaţa valutară românească din această perioadă, susţin dealerii. Euro era cotat la puţin sub 3,48 lei în deschiderea şedinţei valutare de ieri, după care leul s-a depreciat rapid şi a spart pragul de 3,50 lei/euro în jurul orei 9:50, continuînd apoi să piardă teren pînă peste nivelul de 3,53 lei/euro. La ora 15:10, leul se tranzacţiona cu 3,5335-3,5375 lei/euro, după ce se atinsese o cotaţie maximă la cumpărare pentru euro de 3,5390 lei. \"Este o piaţă subţire, cu volume foarte mici, pe care au dominat azi cumpărătorii de valută, atît rezidenţi cît şi nerezidenţi. Mişcarea este totuşi atipică, întrucît pe lichiditate redusă, sume mici pot crea efecte mari\", a spus dealerul Băncii Comerciale Române (BCR) Narcis Noaghea.

Deprecierea brutală de ieri, amplificată de lichiditatea scăzută, este cauzată de depăşirea momentului în care se cereau lei în piaţă pentru plăţi la trezorerie sau pentru primele şi salariile mai mari din decembrie, a explicat dealerul. \"În plus, sentimentul general este că, după sărbători, cursul euro va merge în sus\", a mai spus Noaghea. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,5282 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu peste şase bani (1,76%) faţă de euro, de la 3,4673 lei/euro, cît era luni. Pe pieţele internaţionale, dolarul se menţinea, ieri, la cotaţii apropiate de 1,45 dolari/euro, iar la 15:10, ora României, euro era cotat la 1,4515 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o depreciere a monedei naţionale cu peste doi bani (1%) faţă de dolar, de la 2,4086 lei/dolar, cît era luni, la 2,4327 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de, ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 7,36% pe an, faţă de 7,40% pe an cît era luni, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobînda s-a menţinut la 8,08% pe an.