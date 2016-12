Cererea DNA privind încuviinţarea reţinerii şi arestării lui Dan Şova se votează azi

Cererea DNA privind încuviinţarea reţinerii şi arestării senatorului Dan Şova va "intra" azi în plenul Senatului şi va fi supusă la vot, a declarat astăzi vicepreşedintele Senatului, Cristian Dumitrescu. "S-a introdus astăzi un punct distinct al ordinii de zi: luarea în discuție, dezbaterea și votul pentru solicitarea ministrului Justiției privind încuviințarea reținerii și arestării senatorului Șova. Deci, va urma un moment special al votului pentru această decizie. Votul va fi secret, cu bile. Aceasta este decizia Biroului Permanent", a declarat, după şedinţa Biroului Permanent, vicepreședintele Senatului Cristian Dumitrescu (PSD). La rândul său, senatorul Mario Oprea (PNL) a precizat că votul pe cazul Şova s-a dat pe 25 martie, iar motivarea Curţii Constituţionale nu se referă la votul dat atunci. "Ce e neconstituţional în a lua nişte bile şi a le duce la urna de vot? Motivarea Curţii Constituţionale se referea la modul cum s-a interpretat formarea unei majorităţi în raport cu decizia finală pe care Senatul să o ia în cazul acestei cereri. În situaţia în care se va ajunge la un vot, deşi noi vom arăta în plen că nu mai e cazul, noi - aşa cum am votat şi data trecută - vom vota pentru cererea de încuviinţare a reţinerii şi arestării senatorului Şova", a spus senatorul liberal. El a mai declarat că decizia luată în Biroul Permanent este "un abuz", deoarece "votul s-a dat şi nu vor avea nicio explicaţie legat de ce vor face cu acest vot care s-a dat în 25 martie". Preşedintele Comisiei juridice a Senatului, Cătălin Boboc (PNL), a anunţat, marţi, că în Comisia juridică au fost 5 voturi pentru şi 5 împotrivă pe proiectul de hotărâre privind cazul Dan Şova. Proiectul de hotărâre are un articol unic: "Senatul încuviinţează reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator Şova Dan Coman în dosarul nr 122/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie". "Rezultatul votului, din păcate, e unul nefavorabil, în sensul în care propunerea mea n-a întrunit numărul de voturi, sunt 5 la 5. Cu toate acestea, pentru că Biroul Permanent ne-a cerut să trimitem un punct de vedere pentru a avea ce discuta în plen, acesta fiind totuşi suveran, trebuie s-o spun, vom trimite BP proiectul pe care l-am dezbătut astăzi, vom consemna şi rezultatul votului sperând că cei nouă (reprezentaţii puterii -n.r.) din BP nu vor face şi acolo un abuz de putere folosindu-şi voturilor şi vor trimite la plen un punct de vedere concret pe care să discutăm", a mai Boboc. Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu declara săptămâna trecută că, în cazul Şova, Comisia juridică trebuie să vină cu "o propunere articulată", în caz contrar situaţia urmând să fie discutată în plen. "Dacă avem din partea Comisiei juridice o propunere articulată, care a primit votul în Comisie, atunci o supunem pe aceea plenului, care poate s-o aprobe sau poate s-o respingă. Dacă Comisia nu ajunge la nicio propunere, pentru că nu pot să întrunească votul majoritar, atunci în plen încep discuţiile, vin propunerile din partea liderilor grupurilor parlamentare sau a celorlalţi senatori şi se supun acelea la vot", declarat Călin Popescu-Tăriceanu, după ce Biroul Permanent a respins raportul Comisiei juridice în care erau prezentate două soluţii.