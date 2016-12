Cererea lui Constantinescu de judecare în libertate, respinsă

Încurcate-s căile Justiției în România. Magistrații ne suprind mereu cu deciziile lor. În multe situații, pe de o parte, sunt puși în libertate infractori periculoși, iar cei încarcerați pentru greșeli minore sunt ținuți în spatele gratiilor. Și în cazul președintelui ales al Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, deciziile unor magistrați au surprins, în condițiile a fost judecat și arestat pentru fapte ce sunt considerate de avocați a fi contravenții și nu infracțiuni. Președintele CJC este cercetat în două doasare. În unul dintre ele, instrumentat de DNA București, Constantinescu este acuzat că nu a permis Curții de Conturi să controleze documentele RAJDP și nu a eliberat certificate pentru o firmă care dorea să construiască un parc eolian. În celălalt dosar, instrumentat de DNA Constanța și aflat pe rolul Tribunalului, președintele ales al CJC este acuzat că nu a plătit o banală factură telefonică pentru Centrul Militar Zonal, o instituție care nici măcar nu este în subordinea CJC. În ambele, Constantinescu a fost reținut pentru 30 de zile, deși toate actele medicale ale acestuia arată că suferă de o boală incurabilă - cancer la prostată - și nu poate fi tratat în sistemul sanitar penitenciar, în speță la Rahova. CU OCA DIFERITĂ Partea interesantă abia acum vine. În prima situație, în dosarul de la București, Curtea de Apel București a decis anularea măsurii de arest preventiv, eliberându-l definitiv. Culmea este că, în celălalt dosar, cel de la Constanța, Tribunalul de la malul mării îl menține în arest pe Nicușor Constantinescu. Asta deaorece instanța a hotărât ieri să mențină măsura arestului preventiv și să respingă solicitarea apărării de eliberare sub control judiciar în dosarul Centrului Militar Zonal. Practic, judecătorul de caz a ingnorat documentele medicale prezerntate de avocații lui Constantinescu, ca și în Capitală, și care atestă că Nicușor Constantinescu are nevoie urgentă să înceapă radioterapia pentru a-și maximiza șansele să scape de cancer. În plus, apărarea a explicat că în sistemul penitenciar Constantinescu nu poate beneficia de tratament de specialitate și că cea mai gravă măsură preventivă în cazul său nu se justifică. Decizia de astăzi a Tribunalului Constanța nu este definitivă, iar avocatul Marius Mocanu a anunțat că o vor ataca la Curtea de Apel Constanța în termen de 48 de ore de la comunicare.