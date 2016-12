Cereri locale de anulare a alegerilor

Ziua alegerilor a fost plină de evenimente şi mai ales de sesizări privind mita electorală, votul multiplu sau cine ştie ce altfel de nereguli întreprinse de susţinători ai candidaţilor. Chiar dacă reprezentanţii Biroului Electoral Judeţean (BEJ) sau cei au poliţiei au intervenit pentru a verifica sesizările, pe alocuri există suspiciuni legate de influenţarea procesului de vot. Acesta a fost şi motivul pentru care reprezentanţii PSD Constanţa au decis contestarea rezultatului alegerilor în mai multe localităţi. ”Aşa cum a declarat chiar premierul Victor Ponta, toţi cei care au umblat cu mită în campania electorală trebuie să plătească. PSD Constanţa va contesta rezultatul alegerilor în toate localităţile în care au fost semnalate incidente în timpul procesului electoral. Deja, PSD Constanţa a depus patru solicitări de anulare a alegerilor pentru comunele Valu lui Traian, Costineşti, Mihail Kogălniceanu şi Cogealac”, a declarat secretarul general al PSD Constanţa, Cristinel Dragomir. Prima solicitare de anulare a alegerilor a fost depusă la doar două ore după închiderea urnelor pentru comuna Valu lui Traian. ”Duminică, pe tot parcursul votării, la secţia numărul 3 din Valu lui Traian s-a permis intrarea în cabina de vot a două persoane în acelaşi timp. Problema a fost că acest lucru s-a făcut în mod frecvent, nefiind doar unul sau două cazuri. În condiţiile în care BEJ a decis că neştiinţa de carte nu reprezintă un impediment la votare, nu fost un motiv întemeiat pentru a permite intrarea a câte doi alegători în cabina de vot”, a spus Cristinel Dragomir. El a adăugat că un alt caz semnalat tot la secţia nr. 3 din Valu lui Traian a contribuit decisiv la luarea deciziei de contestare a alegerilor. Contestaţia va fi discutată miercuri la BEC. ”Un alegător care se afla pe listele electorale ale secţiei nr. 3 a dorit să voteze, însă când a mers la vot a descoperit că în dreptul numelui său exista deja o semnătură. Alegătorul care ne-a semnalat acest incident ne-a spus că el este mai tot timpul plecat din ţară şi că venise în România de doar două zile. Probabil că există mai multe astfel de probleme în comuna Valu, motiv pentru care am solicitat deja anularea alegerilor, pe care le considerăm a fi fraudate”, a explicat secretarul general al PSD Constanţa. Pentru comuna Mihail Kogălniceanu, solicitările de anulare a alegerilor au fost depuse aseară la Biroul Electoral Central. ”La Mihail Kogălniceanu cred că fraudarea este mai mult decât evidentă, având în vedere că acolo au şi fost arestate două persoane pentru mită electorală. În ceea ce priveşte comuna Cogealac, acolo primarul Cati Hristu are şi el deja mai multe dosare de mită electorală, drept pentru care am considerat că procesul de vot nu s-a desfăşurat conform legii”, a spus Dragomir.