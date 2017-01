Cereri on-line la plăţile directe pe suprafaţă

Fermierii români vor putea depune on-line cererile pentru plăţile directe pe suprafaţă, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) urmînd să implementeze un proiect pilot în acest an. “Vrem să oferim şi această posibilitate de depunere a cererilor pe Internet. Intenţionăm ca programul pilot pe care îl vom implementa cu sprijinul unei echipe de specialişti din Germania în cadrul unui proiect de twinning, să poată fi funcţional cel puţin pentru fermele mari pentru care completarea cererii în format pe hîrtie presupune un număr însemnat de hărţi”, a declarat directorul general al APIA, Dan Gherghelaş. Chiar şi aşa, această facilitate va fi implementată pe parcursul a doi ani. Totuşi, din 2 martie, cînd începe campania de depunere din acest an, vor putea depune cereri on-line doar fermierii care dispun de capacitatea tehnică şi de expertiză necesare accesării pe internet a aplicaţiei de interfaţă cu APIA. Potrivit reprezentanţilor instituţiei, aceşti fermieri vor dispune de conturi de utilizator şi parole de acces. “Pentru campania 2010, respectiv pentru a doua etapă a programului, intenţionăm să demarăm, încă din acest an, programe de pregătire specifică la nivel naţional, împreună cu parteneri sociali, astfel încît fiecare primărie din ţară să aibă 1-2 angajaţi cu certificare de operatori IACS. Aceştia trebuie să îi ajute pe fermieri la depunerea cererilor şi în operaţiunile ulterioare, respectiv retrageri de suprafeţe, modificări, întîlniri de clarificare a supradeclarărilor”, a explicat diectorul general al APIA. Pe lîngă reducerea cheltuielilor bugetare, un astfel de sistem va contribui la eficientizarea operaţiunilor şi va diminua eforturile depuse de către beneficiarii de sprijin. În 2008, fermierii români au solicitat plăţi directe pentru o suprafaţă de aproximativ 9,7 milioane de hectare, depăşind astfel suprafaţa de referinţă negociată cu UE, de 8,7 milioane hectare.