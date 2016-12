Cereri pentru acciza la motorină pe trimestrul II

În perioada 1 - 31 iulie, Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură primeşte cererile de solicitare a ajutorului de stat prin rambursare a diferenţei de acciză pentru motorină, pe trimestrul II. Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare trebuie să depună cererile însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv. Pentru cereale, consumul specific pentru care se acordă sprijin este 78 litri/hectar. Ajutorul de stat se oferă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21 euro/1.000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. “Pe trimestrul I, APIA Constanţa a plătit către solicitanţi aproximativ 4,2 milioane de lei, iar pentru trimestrul II sumele vor fi mai mari”, a declarat directorul APIA Constanţa, Stere Pufleni. Pentru acest an, valoarea accizei decontate este de 1,20 lei/litru de motorină. Cantitatea maximă de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat sub formă de rambursare în sectorul vegetal este 597.226 mii litri.