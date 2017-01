CERNAVODĂ - Mariana Mircea, învestită în funcţia de primar

Weekend-ul ce tocmai a trecut a fost unul decisiv pentru mai mulţi edili-şefi ai localităţilor constănţene, deoarece au fost învestiţi în funcţia de primar şi îşi pot prelua atribuţiunile în mod legal. Totodată, au fost convocaţi şi consilierii locali pentru constituirea şi desfăşurarea primei şedinţe de Consiliu Local. Printre localităţile unde au fost constituite sîmbătă Consiliile Locale (CL) s-au aflat Eforie, Cernavodă, Negru Vodă, Băneasa, Hârşova, Nicolae Bălcescu, Oltina, Cuza Vodă, Agigea sau Lumina. La Cernavodă, învestirea primarului Mariana Mircea şi constiturea CL s-a desfăşurat într-o atmosferă deosebită, alături de funcţionari din cadrul Primăriei şi de locuitori din oraş care au dorit să fie alături de noul edil-şef. Trecerea conducerii administraţiei locale din Cernavodă de la culoarea galbenă, la cea roşie, i-a încîntat pe cernăvodeni, care şi-au manifestat toată încrederea în social-democrata Mariana Mircea, prin aplauze îndelungi în momentul depunerii jurămîntului. „Sînt conştientă de sarcina pe care am luat-o, dar, împreună cu echipa pe care o am, vom duce la bun sfîrşit tot ce am promis în campania electorală, pentru că este un angajament serios”, a declarat Mariana Mircea. Ea a depus jurămîntul pentru preluarea funcţiei de primar cu mîna pe Biblie şi pe Constituţie. Noul edil nu a încercat să-şi ascundă emoţiile, asemănînd momentul cu cel al propriei nunţi, în momentul cînd, în faţa ofiţerului Stării Civile, a spus „Da”, invitîndu-i, şi, în acelaşi timp, mulţumindu-le cernăvodenilor că iau parte la „nunta” sa. Învestirea prmarului şi constituirea Consiliului Local Cernavodă s-au derulat fără incidente majore. 17 consilieri, printre care şi fostul primar liberal, Gheorghe Hînsă, au depus jurămîntul în faţa locuitorilor din Cernavodă. Unii mai încrezători, alţii mai timizi în faţa microfonului care îi trăda, toţi au rostit „Jur”, în faţa unui public numeros, care, la cea mai mică greşeală, aşteaptă să le reamintească de jurămîntul depus. Din cei 17 consilieri, a fost propus şi apoi ales, cu unanimitate de voturi exprimate, viceprimarul Cernavodei, democrat-liberalul Floriean Hristea.