CERNAVODĂ - “O excursie pe an pentru fiecare copil”

Primaria Cernavodă derulează de mai multe luni un proiect destinat tuturor elevilor din oraş sub denumirea „O excursie pe an pentru fiecare copil cernăvodean”. Scopul acestui proiect este sprijinirea financiară a celor 2.000 de elevi din Cernavodă pentru a merge în tabere şi excursii. Potrivit proiectului iniţiat de adminstraţia locală, fiecare copil primeşte din partea Primăriei 100 de lei pentru deplasarea în excursii sau tabere organizate în diverse puncte turistice din ţară. Încă de la începutul anului, aprox. 600 de elevi de şcoli generale şi licee au vizitat Delta Dunării în vacanţele de primăvară, de Paşte, de 1 Mai şi 1 iunie. În prezent, pe perioada vacanţei de vară, aprox. 100 de copii sînt plecaţi în taberele de la Galaciuc - judeţul Vrancea, Păltiniş - Sibiu şi Rîul Alb - Caraş Severin. În plus, 150 de copii au beneficiat în aceasta vară de excursii în Constanţa, unde au vizitat Muzeul de Istorie, Acvariul, Planetariu şi s-au distrat la Aqua Magic. „Proiectul „O excursie pe an pentru fiecare copil cernavodean” continuă, administraţia locală pregătind surprize frumoase şi copiilor care pînă acum nu au putut merge în excursii sau tabere”, a declarat primarul oraşului Cernavodă, Mariana Mircea. Administraţia lucrează la un proiect asemănător şi pentru pensionarii din Cernavodă, prin care ei să beneficieze de excursii la diverse obiective turistice şi religioase din ţară.