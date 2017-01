CERNAVODĂ - Poliţia, chemată să dea explicaţii în faţa Consiliului Local

La ultima şedinţă extraordinară a Consiliului Local Cernavodă, primarul Gheorghe Hânsă a adus în atenţia consilierilor locali problema legată de racolarea unor fete din localitate de către anumiţi idivizi, în vederea practicării prostituţiei. Subiectul, intens mediatizat în ultima perioadă, a fost abordat de Hânsă deoarece, în opinia sa, eticheta oraşului Cernavodă ca fiind \"pepinieră\" de prostituate este una greşită. În şedinţa Consiliului Local, atît primarul cît şi mai mulţi consilieri locali au recunoscut că oraşul Cernavodă se confruntă cu o astfel de problemă şi că, în ultima perioadă, au fost semnalate mai multe cazuri de dispariţii ale unor fete. Mai mult, consilierii locali au admis că unii indivizi au încercat să racoleze chiar şi fete de liceu pentru a le obliga să se prostitueze în afara graniţelor ţării. Susţinut şi de consilierii locali, Hânsă a precizat că, din nefericire, flagelul prostituţiei este susţinut chiar de unele fete care, deşi aparent pozează în victime, preferă să practice cea mai veche meserie din lume. \"Am cunoscut situaţii în care mai multe fete au declarat în faţa anchetatorilor că preferă să se prostitueze în loc \"să facă foamea\" în Cernavodă. Acest fapt este destul de grav şi, cu toate că nu ne place să recunoaştem, totul se întîmplă\", a declarat Hânsă. În cadrul şedinţei, edilul Cernavodei a spus că, în perioada imediat următoare, va obliga conducerea poliţiei locale să prezinte un raport detaliat cu privire la cazurile de prostituţie şi proxenetism din localitate. \"Atragem atenţia poliţiei locale cu privire la activitatea proxeneţilor din localitatea Cernavodă, dar şi pentru modului în care tinerele sînt racolate fie de pe stradă, din şcoli sau chiar din case. Cu toate că sînt oameni acuzaţi de proxenetism şi care au dosare groase de 10 cm, pînă în prezent nu am văzut vreun caz rezolvat. Poliţia trebuie să explice, în cadrul Consiliului Local, care este situaţia şi ce a făcut pentru a-i prinde pe proxeneţi. Conducerea poliţiei trebuie să dea explicaţii locuitorilor oraşului, mai ales că asupra poliţiştilor planează o serie de acuzaţii. Acest lucru nu este tocmai normal şi, de aceea, cerem conducerii poliţiei locale să vină în faţa Consiliului Local şi a cetăţenilor şi să prezinte un raport amplu despre activitatea proxeneţilor şi a prostituatelor. Cu toate că analizăm situaţia din Cernavodă de cîţiva ani, se pare că lucrurile au scăpat de sub control iar cazurile numeroase de prostituţie şi proxenetism ne afectează grav imaginea oraşului\", a spus Hânsă. Ca să exemplifice situaţia de la Cernavodă, unii consilierii locali au precizat că una dintre fetele care practică prostituţia are amenzi neplătite la bugetul local de 2,5 miliarde de lei vechi. În aceeaşi şedinţă de Consiliu, un reprezentant al societăţii civile a solicitat o întîlnire cu toţi reprezentanţii autorităţilor locale pentru a se încerca rezolvarea problemelor legate de prostuituţie şi proxenetism. El a explicat că, în opinia sa, cauza principală care a dus la amplificarea acestui fenomen este situaţia financiară precară a familiilor din Cernavodă.