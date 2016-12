CERNAVODĂ - Sistem nou de colectare a deşeurilor menajere

Primarul oraşului Cernavodă, Mariana Mircea, a declarat că, în maximum o lună, va începe amenajarea unei staţii de sortare şi transfer ale deşeurilor, obiectiv care face parte din proiectul Phare privind „Implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor” în oraşul Cernavodă şi comunele limitrofe: Seimeni, Saligny, Rasova. Beneficiarele proiectului sînt Consiliile Locale din: Cernavodă, Seimeni, Saligny şi Rasova, parteneri care vor implementa proiectul pe o perioadă de 18 luni. Început de fosta conducere a administraţiei locale şi continuat de actualul primar, proiectul este finanţat prin Programul „Phare 2005, Coeziune Economică şi Socială” şi „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”. Proiectul se va implementa în zona delimitată de oraşul Cernavodă şi cele trei comune limitrofe, avînd un total de 27.980 locuitori. Costurile eligibile ale proiectului se ridică la aprox. 800.000 de euro. Primarul Cernavodei spune că prin implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor se va urmări reabilitarea şi protecţia mediului prin introducerea unui sistem integrat de management al deşeurilor, care cuprinde precolectare selectivă, staţie de transfer şi sortare, sistem de transport. Sistemul va fi format din 90 de platforme de precolectare, pe care vor fi amplasate cîte trei containere, aferente celor trei tipuri de deşeuri colectate (hîrtie/carton, plastice/pet-uri şi generale). Transportul acestor deşeuri la staţia de transfer se va realiza cu un autovehicul special. Pentru evitarea contaminării deşeurilor reciclabile, autovehiculul va fi dezinfectat la staţia de transfer, cu o instalaţie de spălare sub presiune. Pentru aplicarea proiectului vor fi efectuate lucrări de construcţie a unor platforme de precolectare, reabilitare a celor existente, construirea şi montajul staţiei de transfer şi sortare a deşeurilor. Mariana Mircea a adăugat că, în paralel cu amenajarea staţiei de sortare a deşeurilor, vor fi refăcute toate platformele de gunoi. „Pînă acum am achiziţionat europubelele şi două maşini de transport deşeuri. Cred că în toamna acestuia an vom putea spune că am finalizat acest proiect”, a spus Mariana Mircea.