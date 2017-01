CERNAVODĂ - Taxe şi impozite locale fixe

Consiliul Local (CL) Cernavodă s-a întrunit, la sfîrşitul săptămînii trecute, într-o şedinţă extraordinară, pentru a dezbate mai multe proiecte de hotărîri iniţiate de primarul oraşului, Mariana Mircea. Cel mai important punct de pe ordinea de zi a fost cel referitor la stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2008. Mariana Mircea a declarat că, pentru a veni în sprijinul populaţiei sărace, CL a hotărît ca impozitele şi taxele locale din 2009 să rămînă la acelaşi nivel cu cele de anul acesta, în luarea deciziei ţinîndu-se cont de prevederile Codului fiscal şi de Legea nr. 215/2001, republicată. Consiliul Local a hotărît să acorde o bonificaţie de 10% pentru plata cu anticipaţie, pînă la 31 martie 2009, a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi impozitului pe mijloacele de transport, datorat pe întregul an, de către persoanele fizice. În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a clădirii cu valoarea impozabilă a clădirii, cu cota de impozitare de 0,1% şi cu coeficientul de zonă şi rang al localităţii. La Cernavodă, pentru zona A, coeficientul se ridică la 2,30 din coeficientul de corecţie al zonei. Pentru zona B, coeficientul se ridică 2,20, pentru zona C, la 2,10, iar pentru zona D, la 2,00. În cazul terenurilor intravilane, pentru terenurile din rangul A, impozitul este de 4.681 de lei/ha. Pentru terenurile din rangul B, impozitul este de 3.180 de lei/ha, pentru cele din rangul C, de 1.511 de lei/ha, iar pentru terenurile din rangul D, impozitul este de 880 de lei /ha. Consilierii au stabilit şi nivelul taxelor locale pentru utilizarea domeniului public, care se referă la ocuparea locurilor publice în vederea desfăşurării unor activităţi comerciale, cultural-sportive şi alte manifestări.

Un alt proiect de hotărîre aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local şi votat în unanimitate a vizat modificarea listei de investiţii pe anul 2008 prin introducerea unor lucrări de infrastructură şi reabilitare a reţelelor termice în cartierul Columbia. Ultima hotărîre adoptată de CL săptămîna trecută a aprobat organizarea cursurilor de formare profesională a administratorilor de imobile din Cernavodă. Proiectul a fost iniţiat de conducerea administraţiei locale, ca urmare a faptului că blocurile de locuinţe din oraş nu sînt organizate în asociaţii de proprietari. Primarul Mariana Mircea a precizat că lipsa asociaţiilor duce la pierderea unor facilităţi şi finanţări prin programe naţionale, iar pentru a reglementa această situaţie, Primăria va selecta persoanele care vor participa la aceste cursuri, pe baza unui regulament. Instruirea se va face de către specialişti în domeniul juridic şi financiar-contabil, iar după finalizarea cursurilor, Primăria va organiza examen şi va elibera atestate pentru viitorii administratori de asociaţii locative.