CERNAVODĂ - Visul unei familii de a avea o casă, spulberat

Printr-o simplă semnătură a primarului oraşului Cernavodă, Gheorghe Hânsă, o familie şi-a văzut spulberat visul de a avea propria locuinţă. Florinel Puiu, de 51 de ani, tatăl a cinci copii, a reclamat ieri, la redacţie, că Primăria l-a dat afară de pe terenul pe care îl concesionase şi pe care intenţiona să-şi ridice o locuinţă. \"Sînt un om sărac, care trebuie să hrănească alte şase guri, soţia şi cinci copii, iar pentru toţi aceştia ar fi fost nevoie de o locuinţă. Pentru că familia mea locuieşte într-o locuinţă improprie, un apartament cu două camere, incluzînd şi bucătăria, în 2006 am concesionat un teren în suprafaţă de 411 metri pătraţi, pe care intenţionam să-mi ridic o casă. Numai că, zilele trecute, cei de la Primărie m-au anunţat că trebuie să eliberez terenul deoarece contractul a fost anulat. Şi asta pentru că nu aş fi respectat condiţiile din contract. Poate că au dreptate, dar eu nu am atît de mulţi bani încît să pot ridica imediat o casă. Îmi trebuie timp“, a explicat Florinel Puiu. El a adăugat că era mai bine dacă exista o protecţie socială pentru cei nevoiaşi. “De cînd e lumea asta, cei avantajaţi sînt cei cu bani. Trebuie să fim şi noi ajutaţi, cei nevoiaşi, pentru că şi noi ne dorim o casă. Unde este acea protecţie socială? Cred că dacă se mărea termenul pentru demararea lucrărilor, la ora aceasta nu aş mai fi fost în această situaţie. În locul meu o să vină unul cu mulţi bani, probabil, care mai are şi alte propietăţi“, a adăugat Florinel Puiu. De partea cealaltă, primarul Gheorghe Hânsă a declarat că acţiunile Primăriei Cernavodă sînt justificate, deoarece familia Puiu nu a depus la timp documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie. “În termen de un an, Florinel Puiu era obligat să respecte legea. Nu a făcut-o, iar datele de pe calculator spun că familia Puiu nu are dreptate“, a spus Hânsă. Reprezentanţii Primăriei Cernavodă au mai adăugat că, în prezent, suprafaţa de 411 metri pătraţi a fost concesionată de o altă persoană. Florinel Puiu a declarat că nu ştie ce trebuie să facă pentru a reintra în posesia terenului, dar a precizat că are nevoie de o casă pentru cei cinci copii (o fată şi patru băieţi). Puiu a mai spus că veniturile familiei sale sînt ocazionale şi provin din slujbe temporare.