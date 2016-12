Cernavodă, capitala muzicii corale

În weekend

An de an, în fiecare toamnă, Cernavodă, orașul natal al compozitorului, dirijorului și pedagogului Ioan D. Chirescu, se transformă în capitala muzicii corale românești și internaționale. Și are și de ce, deoarece orașul cu port la Dunăre găzduiește cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internaţional de Muzică Corală „I.D. Chirescu” și se mândrește și cu cel mai vechi cor din Dobrogea.

120 DE ANI DE TRADIȚIE CORALĂ „Atracţia ediţiei va fi ansamblul coral cernavodean „I.D. Chirescu”, care se bucură de 120 de ani de existenţă, înfiinţat de către preotul şi învăţătorul Dimitrie Chirescu, slujitor în oraşul Cernavodă, ctitor al primei şcoli româneşti din localitate, patriot înflăcărat şi ambasador al românismului în vechea provincie dintre Dunăre şi Marea Neagră, aflată sub stăpânire otomană. Prima prestaţie artistică a ansamblului a avut loc în cadrul inaugurării podului de peste Dunăre „Carol I”, la care a fost prezent chiar şi majestatea sa Regele Carol I”, spun organizatorii. De aceea, ediția din acest an este dedicată longevivului cor.

Anul acesta, festivalul, înființat în anul 1981, la un an de la trecerea în nefiinţă a marelui compozitor și dirijor dobrogean Ioan D. Chirescu, va avea loc în weekend. Se va desfășura, ca de obicei, pe două secțiuni. Secțiunea laică va avea loc sâmbătă, de la ora 16.00, la sala Casei de Cultură „I.D. Chirescu” din localitate. Secțiunea de muzică religioasă se va desfășura duminică, tot de la ora 16.00, la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, construită prin colectă publică de tatăl compozitorului omagiat, părintele-învăţător Dimitrie Chirescu, unul dintre promotorii învăţământului românesc în Dobrogea.

La cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internaţional de Muzică Corală „I.D. Chirescu” și-au anunțat prezența 16 ansambluri corale, din ţară şi din străinătate, dar şi alţi invitaţi.

În prima zi, vor evolua în fața publicului corurile: „Ion Pelearcă” din Constanţa - dirijor Mihaela Adelina Niculae, „I.D. Chirescu” din Cernavodă - dirijor preot Anghel Dincu, „Camerata Danubii” din Călăraşi - dirijor Diana Vieru-Burlescu, „Preot Ion Ionescu” din Topoloveni - dirijor prof. Ion Isăroiu, „Sedyanka” din Silistra, Bulgaria - dirijor Lidia Kuleva, corala „Sargeția” din Deva - dirijor Iacobescu Nicolae și corala bărbătească ortodoxă „Armonia”, aparținând Arhiepiscopiei Tomisului - dirijor arhidiacon drd. Iulian Dumitru.

„Armonia”, corul „I.D. Chirescu”, corala „Sargeția” și corul „Sedyanka” vor evolua și la secțiunea Muzică Religioasă. Lor li se vor alătura corala „D.D. Botez” din Bucureşti - dirijor prof. Eugen Kreiss, grupul bizantin ”SfântuI Ierarh Vasile cel Mare” de la Arhiepiscopia Tomisului - dirijor dr. Marian Bostan, corul „Mihail Vulpescu” de la protopopiatul Călăraşi - dirijor asist. univ. Valeriu Croitoru, corala bărbătească ortodoxă „Teodoxa” a Arhiepiscopiei Tomisului - dirijor asist. univ. dr. Valeriu Croitoru și corul mixt „Trison” din Brăila - dirijori prof. Marcica Lupu şi prof. Ştefan Lupu.

Președintele juriului este dirijorul Voicu Enăchescu, președinte al Asociației Naționale Corale din România. Din componența comisiei fac parte: prof. univ. dr. Irina Odăgescu-Țuțuianu, membră în Consiliul Director al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR), arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfințitul Teodosie, compozitorul și dirijorul Constantin Arvinte, compozitorul și dirijorul Valentin Gruescu, secretarul general al Asociației Naționale Corale din România, Alina Pârvulescu, constănțeanca prof. univ. dr. Mariana Popescu, membră în consiliul director al UCMR, cunoscută pentru activitatea sa universitară și corală, profesoara și dirijoarea Aneta Arvinte, membră a Corului Național de Cameră Madrigal, președintele Corului „Nicolae Oancea”, al Casei Corpului Didactic București, prof. Valeria Ionescu, dirijorul conf. univ. dr. Ioan Golcea, compozitoarea și realizatoarea Radio România Muzical Laura Mânzat și Liliana Pispiris - fondator și secretar general al Fundației „Madrigal Marin Constantin” și consilier al corului „Madrigal”.

