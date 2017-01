Cernăvodenii se simt în pericol de cînd au aflat că sînt iradiaţi cu tritiu

Ieri de dimineaţă, centrul oraşului Cernavodă era aproape pustiu. Doar cîţiva localnici îşi purtau paşii pe trotuarele proaspăt măturate, de parcă ceva periculos plutea prin aer. Pînă şi cîrciumile erau aproape goale, iar în parcul central cîteva coţofene căutau prin frunzele îngrămădite de măturători. Erau, de altfel, singurele ocupante ale parcului, împreună cu cîţiva pitici de Săftica şi o Albă ca Zăpada, căreia vremea îi ştersese trăsăturile colorate cu pensula. Primul om cu care am discutat a fost chiar primarul localităţii, Gheorghe Hânsă. Era la curent cu proaspetele ştiri venite dinspre Greenpeace dar care, în opinia sa, nu sînt decît nişte făcături: „Este încă una dintre acele manevre pe care Greenpeace o face, după cea din 2003, să ne spună cum stăm în Cernavodă”. Primarul este îngrijorat că astfel de ştiri pot strica piaţa imobiliară din zonă: „De mîine, spre exemplu, tot ceea ce avem aici va avea valori cu jumătate mai mici.” În ceea ce priveşte gravidele şi copiii în legătură cu care Greenpeace recomandă a fi evacuaţi, Hînsă crede că este o chestiune nefondată, din cauză că în raport nu se face referire la vreo măsurătoare: „Este o speculaţie fără absolut niciun fel de acoperire”. Primarul se încrede numai în notificările primite de la laboratorul de mediu al CNE, în care niciodată nu a fost menţionată vreo depăşire a nivelului radioactivităţii în zonă. „Legăturile pe care le am cu persoane din conducerea centralei mă fac să cunosc foarte bine realitatea de acolo”, a concluzionat Hânsă.

Locuitorii sînt îngrijoraţi

Am stat de vorbă şi cu cîţiva locuitori din Cernavodă. Numai că indignarea primarului nu am mai întîlnit-o şi la simplii trecători. Dimpotrivă, ei consideră un pericol faptul că locuiesc lîngă o centrală atomoelectrică. Una dintre persoanele intervievate, o bătrînică de vreo 65 de ani, consideră că „treaba cu radiaţiile este complicată”, iar primăria ar trebui să ia măsuri ferme fiindcă „noi nu trăim mult.” În orice caz, cu radiaţii sau fără, femeia spune că pune pe masă legumele din grădină: „Le spăl şi le mănînc, ce să fac?” Probabil i s-a spus că astfel poate scăpa de tritiul din ceapă! O altă femeie nu prea ştie ce să credă. Panourile de informare împrăştiate prin oraş şi în care este prezentată situaţia zilnică a radiaţiilor (totdeauna nivelul tritiului este sub limita acceptată) nu o mulţumesc. „Nu avem aparat de măsurat radioactivităţile, nu pot să comentez nimic.” Totuşi, îi spune vecinei care se laudă că este sănătoasă tun: „Astea se văd mai încolo, în timp, nu acum.” Alţii se simt deja cam rău. „Noi bănuim că este ceva, pentru că stările noastre sînt destul de proaste. Majoritatea se plînge de anumite dureri de cap, de ameţeli”, s-a destăinuit o localnică. „Dar dacă sîntem deja iradiaţi, ce rost mai are să plecăm de aici?”. În ceea ce priveşte gravidele şi copiii, unul dintre cei interpelaţi de noi crede că naşterile premature sînt sigur un efect al iradierii cu tritiu. „Se nasc foarte mulţi copii prematuri, mici, care la un kil jumate, care la două kile”. Zvonurile sînt, de asemenea, la ordinea zilei: „Se spune că unitatea doi are pe undeva o răsuflare”. Aşa a auzit Paraschiv Miorina vorbindu-se pe tren.

Conducerea CNE nu crede în Greenpeace

Ultimul drum pe care l-am făcut în Cernavodă a fost la Laboratorul Control Mediu al CNE Cernavodă. Acolo am discutat cu directorul tehnic al centralei, Sorin Ghebeneu şi cu şeful Serviciului tehnic al laboratorului, Jean Popescu. Aşa cum ne-am aşteptat, cei doi reprezentanţi ai CNE au fost cu totul împotriva raportului Greenpeace. Ei ne-au declarat că Ian Fairlie, specialistul care a condus echipa de cercetare, a atacat probleme pe care nu le-a şi argumentat. „Se ştie că organizaţia Greenpeace este împotriva energiei nucleare”, a spus directorul tehnic. Cei doi sînt de părere că raportul este alcătuit din comunicări ale altor centrale nucleare interpretate după bunul plac al specialiştilor Greenpeace. Mai mult decît atît, Jean Popescu crede că intenţia acestora este de a îngreuna construcţia reactoarelor 3 şi 4, întrucît raportul a apărut chiar în perioada în care se duc negocieri cu constructorii. Tot el a spus că toate măsurătorile indică o concentraţie a tritiului mai mică decît cea admisă şi i-a invitat pe cei care nu au încredere să vină să facă propriile teste. De aceeaşi părere este şi conducerea Autorităţii de Sănătate Publică Constanţa, ce intenţionează să-l dea în judecată pe Ian Fairlie pentru răspîndirea de informaţii false: „Este ca şi când ar fi dat telefon la 112 şi ar fi anunţat plasarea unei bombe”. Să fie doar o pură coincidenţă faptul că, în conformitate cu o adresă oficială a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, datînd din 2003, în judeţul Constanţa se înregistraseră 22 de nou-născuţi cu malformaţii, în 1997, şi 176 , deci de opt ori mai mulţi, în 2001?

De unde a pornit totul

O echipă de experţi internaţionali care a evaluat impactul emisiilor de tritiu de la Centrala Nuclearelectrica (CNE) Cernavodă asupra sănătăţii populaţiei şi mediului recomandă mutarea gravidelor şi copiilor din zonă, recomandarea fiind cuprinsă într-un raport ce va fi prezentat de Greenpeace. În cadrul studiului, realizat de o echipă de experţi internaţionali condusă de doctorul Ian Fairlie, au fost examinate emisiile de tritiu (izotopul radioactiv al hidrogenului) de la Reactorul 1 de tip CANDU al CNE Cernavodă. Acest raport a fost realizat pentru Greenpeace în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă. Potrivit Greenpeace, autorii raportului explică de ce emisiile de tritiu în atmosferă şi în Dunăre sînt atît de mari şi de ce acestea cresc în fiecare an, \"pe măsură ce reactorul îmbătrîneşte\". Autorii studiului susţin că au comparat concentraţiile de tritiu de lîngă Cernavodă înainte şi după începerea activităţii CNE Cernavodă, rezultatul indicînd \"creşteri semnificative ca urmare a funcţionării reactorului\".