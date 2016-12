“Cerneagă trebuia să îşi dea demisia!”

17:36:03 / 24 Februarie 2014

Dragi diletanti

Dragi cititori avizi de senzational si vorbitori (scriitori) in dodii , metodele lui Cerneaga ar fi fost permise in armata imperiala japoneza sau in cea prusaca, dar totusi , inca traim intr-un stat de drept , iar instructorul sportiv nu e Dumnezeu. Politia nu mai e militie , e o institutie demilitarizata care functioneaza dupa niste reguli, lucratorii au niste drepturi iar agentii nu mai sunt SUBOFITERI. Dupa limbajul vostru e clar ca ori ati facut armata pe vremea lui Ceao ,ori n-ati facut-o deloc, ori sunteti prea indoctrinati de filmele cu diverse subiecte militariste vizionate la tv sau pe PC. Va pup pe bruma voastra de cultura si pe cerebelul vostru atrofiat si va urez o zi extrem de proasta ! Nu uitati : somnul ratiunii zamisleste monstri !