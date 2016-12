Ceronav, cea mai largă ofertă educaţională din UE

Pentru conducerea Ceronav, anul care este pe punctul de-a se încheia se anunţă a fi unul bun pentru instituţie. „În ultimul an şi jumătate, de când echipa managerială actuală a preluat conducerea Ceronav, ne-am axat pe partea de dezvoltare şi consolidare a instituţiei. Obiectivele noastre sunt creşterea valorii instituţiei pe piaţa internaţională, furnizarea de servicii şi cursuri nu doar pentru navigatorii români, dar şi pentru cei străini. Un alt obiectiv important este întărirea relaţiilor bilaterale cu organismele internaţionale”, a declarat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, directorul general al Ceronav, Ovidiu Sorin Cupşa. El a precizat că, în ultima perioadă, oferta educaţională a fost adaptată la cerinţele de pe piaţă, astfel încât, în prezent, Ceronav are cea mai largă ofertă de instruire din UE. În acest an, instituţia a înregistrat 43.908 cursanţi, în timp ce anul trecut au fost 48.424 cursanţi. „Sperăm ca, până la sfârşitul lunii, să atingem numărul de cursanţi de la nivelul anului trecut, ba chiar să-l depăşim până la sfârşitul anului”, a spus directorul Direcţiei de Studii, Emil Luca. În ceea ce priveşte situaţia economică a instituţiei, Ceronav încheie anul 2013 cu un bilanţ de invidiat: venituri totale de 30,580 milioane lei, în creştere cu 7,73% faţă de 2012, şi un excedent de 11,301 milioane lei din veniturile realizate. Pentru viitor, conducerea Ceronav are planuri mari. Adică să se extindă şi să devină companie naţională, respunzând nevoilor clienţilor de pe piaţa marinărească.

CURSURI NOI Potrivit afirmaţiilor directorului Direcţiei de Studii, Emil Luca, în acest an, Ceronav a introdus patru noi cursuri cerute în piaţă. Este vorba de cursuri de securitatea navei şi sarcini specifice la bordul navei, igienă şi cursuri de promovare pentru ofiţerii maritimi şi maşină de la nivel operaţional la nivel managerial. Pentru anul viitor, instituţia şi-a propus să introducă în curriculă o serie de cursuri conforme cu cerinţele noului STCW (Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart), iar printre acestea se numără cursurile: de calificare timonier maritim, de specializare şef timonier, de specializare ajutor mecanic şi de calificare electrician de bord. În sectorul cursurilor destinate personalului de la bordul platformelor marine, reprezentanţii instituţiei vor să introducă cursuri de hidrogen sulfurat, escape chute, de coborâre în rapel de pe platformă şi de la înălţimi. Referior la investiţiile pe care Ceronav şi le-a propus în acest an, directorul Direcţiei Comerciale, Dan Pisică, a spus că gradul de îndeplinire a acestora a ajuns, în prezent, la 90%. Unul dintre cele mai importante proiecte de investiţii ale instituţiei este „Complexul nautic de instruire practică şi informare Ceronav - Galaţi”. „Demarat în acest an, proiectul este realizat în proporţie de 35%, iar investiţia de construcţie a clădirii, fără dotările necesare, se ridică la 5,7 milioane lei. Sediul va corespunde standardelor internaţionale de formare profesională privind formarea profesională continuă în domeniul transportului pe căile navigabile”, a declarat Pisică. Un alt proiect finalizat în acest an este poligonul de antrenamente, respectiv consolidarea cheiului, construit în 1972. Lucrările cheiului au fost finalizate la sfârşitul lui octombrie, valoarea acestora fiind de 424.929 lei. Totodată, au fost realizate lucrările de reparaţii la sediul instituţiei de pe Baba Novac. Pentru perioada 2013 - 2017, conducerea Ceronav şi-a propus să investească într-o serie de lucrări, printre care amintim: poligon de antrenament privind mijloacele de salvare, complex nautic de instruire practică şi informare la Galaţi, clădire birouri experţi, vestiar, spaţii conexe la Baza de Instruire, corp cazare, săli de curs şi bazin de antrenament.