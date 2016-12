Ceronav, la 40 de ani de existență

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale (Ceronav) sărbătorește 40 de ani de existență, fiind printre cele mai vechi instituții de training la nivel mondial. Cu un portofoliu de 200 de cursuri, Ceronav asigură pregătirea teoretică și practică a aproximativ 40.000 de cursanți anual. La evenimentul de marcare a celor 40 de ani de la înființarea instituției, care are loc joi, 16 iunie, începând cu ora 19.15, la baza de Instruire a Ceronav participă reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, precum şi Secretarul General al Organizației Maritime Internaționale - IMO, Kitack Lim, însoţit de Frederick Kenney (Director of Legal Affairs and External Relations Division) şi de Milhar Fuazudeen (Head of the Maritime Training and Human Element Section, Maritime Safety Division).