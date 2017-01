Cerşetori romi au dat peste „Raiul” din Suedia

Aproximativ 70 de cerşetori romi au venit anul trecut în regiunea oraşului Umeå, un fief socialist foarte tolerant, unde pot obţine 100-200 de coroane suedeze pe zi (până la 20 de euro), relatează site-ul TheLocal. "Este bine aici în Suedia. Îmi place", declară Culai Ciurar, în vârstă de 23 de ani, din România, în timp ce fierbe nişte cartofi pentru prânz, într-una dintre cele şase rulote aliniate pe un petic de iarbă, lângă o pădure, pentru un reporter The Local. "Vremea e ca în România, deci nu e frig pentru noi", insistă el. Ciurar spune că obţine până la 20 de euro pe zi cerşind pe stradă. "În România nu am loc de muncă. Nici aici. Am lucrat un pic în construcţii, dar aici fac bani cerşind", continuă el, adăugând că îşi caută, totuşi, un loc de muncă. Potrivit Consiliului Local din Umeå cei aproximativ 70 de cerşetori romi, ca Ciurar, au venit în regiune, în care trăiesc aproximativ 118.000 de persoane, în 2014. Ei pot călători cu uşurinţă din România în Suedia ca turişti UE, potrivit legislaţiei europene cu privire la libertatea de mişcare, fără să aibă nevoie de vize sau permise de muncă. O femeie care poartă o fustă lungă, roz şi leagănă în braţe un copil spune că a venit în Suedia în urmă cu două săptămâni pentru a strânge bani pentru familie. După ce va aduna suficienţi bani pentru a-şi trimite copiii la şcoală se va întoarce în România, spune ea, fără să-şi dezvăluie identitatea. "Nu cerşesc zilnic pentru că am doi copii, aşa că (cerşesc) o zi eu şi o zi soţul meu", declară ea, recunoscând că i se "pare foarte frig aici". "Sunt oameni foarte drăguţi aici. Sunt buni. Ajută", mai spune femeia. Mii de cerşetori au venit în Suedia în ultimii trei ani, 90% dintre ei provenind din România, potrivit unor date date publicităţii în aprilie 2014 de către Administraţia Socială din Stockholm. Umeå are reputaţia unuia dintre cele mai tolerante oraşe din Suedia, iar numeroşi locuitori afirmă că nu este o coincidenţă faptul că un număr tot mai mare de cerşetori - obişnuiţi deja la Stockholm, Gothenburg şi Malmö - aleg să vină în această zonă în locul regiunilor urbane mari. Un promotor vechi al feminismului şi drepturilor homosexualilor, oraşul Umeå este un centru universitar şi un fief socialist - în care doar 5,6% din locuitori au votat în septembrie pentru partidul antiimigraţie Democraţii Suediei (scor mediu 13% la nivel naţional). Toate municipalităţile suedeze urmează un set de directive naţionale cu privire la ajutarea cerşetorilor, însă fiecare regiune decide ce fel şi cât ajutor oferă. Consiliul Municipal Umeå oferă hrană, adăpost de urgenţă imigranţilor vulnerabili din UE şi ajutor în cheltuieli de sănătate, iar în localitate există mai multe asociaţii caritabile ce oferă ajutor comunităţii rome şi refugiaţilor. "Asigurăm respectarea legislaţiei şi oferim susţinere sectorului volutariatului, coordonând efortul privat de ajutorare", precizează managerul oraşului Jonas Jonsson.