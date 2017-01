Cerşetoria - un pas pe furiş în UE

Ieri, pornind de la o declaraţie a ministrului Baconschi, acest neobosit filozof al Guvernului Boc, am făcut mai multe comentarii pe tema cerşetoriei politice. Părăsind zona politicului, am coborât direct în stradă, în laboratoarele cerşetoriei autentice. Pe bună dreptate, ministrul Baconschi spunea că suntem o ţară de cerşetori şi câţiva… muncitori. Sau de cerşetori muncitori. Invazia de cerşetori reprezintă rezultatul final al unei guvernări de doi lei. Totul a început sub auspiciile perverse ale cunoscutului slogan “Să trăiţi bine”. De atâta bine, ţara s-a transformat nechezând într-o autentică fabrică de cerşetori. În timp, pregătirea lor pentru cerşit, incluzând în programă şi cerşitul internaţional, reprezintă una dintre preocupările constante ale Guvernului Boc. Înlocuind cărbunele, să dăm ţării cât mai mulţi cerşetori! Cerşetorii Guvernului Boc sunt multilateral pregătiţi. S-au deschis numeroase şcoli de bune maniere în materie de cerşit. În condiţiile în care cerşetorii noştri au invadat capitalele Europei, e musai să ne adaptăm noilor cerinţe internaţionale. Datorită acestui fenomen, cerşetorii români au ajuns veritabili poligloţi. Ca să prindă un loc bun de cerşit la Paris, adică, pe înţelesul tuturor, mai în faţă, peste 85 la sută dintre conaţionalii noştri învaţă limba franceză. Înainte, din câte înţeleg, se cerşea cu translatorul alături, titularul fiind obligat să-i dea un procent anume din încasări, ca să spun aşa. Într-un fel, şi cred că ministrul de Externe este de acord cu mine, în “Epoca Boc”, cerşitul a contribuit decisiv la culturalizarea parţială a celor care, în disperare de cauză, au ajuns să cerşească dincolo de hotarele patriei. Cei mai mulţi dintre ei şi-au îmbunătăţit repertoriul în cel puţin trei limbi străine. Bocetele, cântecele de jale profundă şi manelele sunt prezentate cu un profund accent breton, pornind de la un simplu ton. Cerşetoria s-a diversificat în părţile sale esenţiale, împrumutând diverse motive naţionale. Trântitul de pământ şi tăvălitul prin gări, sub spectrul influenţelor ceferiste, au fost scoase din repertoriul tradiţional. În Franţa, de pildă, se practică cerşitul bazat pe conversaţie şi schimburi de idei. Se cerşeşte la o… cafea, fiind promovat pe scară largă cerşitul matinal. În diverse situaţii, cerşetorii noştri s-au dovedit a fi parteneri agreabili de conversaţie. Mai puţin pentru forţele de ordine. Mă rog, chestiuni cu substrat politic. Ce-i drept, pe acest fond aparent nevinovat de cerşit, românii au ajuns ciuca miştourilor unor franţuji. Desigur, ţinând cont de faptul că şi noi avem un umor sănătos, i-am fi putut lua la mişto pe teme erotice şi de intrigi sexuale. Din fericire, cerşetorul român este un pudic, el garantând limitarea limbajului porcos la expresii de genul “Mucles”. În ritmul în care ţara este pusă pe butuci şi sărăcia face ravagii, cu siguranţă, vom avea tot mai mulţi cerşetori. Deja, cei mai buni medici ai patriei, cu un statut umilitor în ţară, cerşesc un post în străinătate…