Certificate fiscale falsificate, vîndute la colţ de stradă

Inspectorii Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa au fost anunţaţi, ieri, că firma AF Floricolor, care deţine un birou de copiat acte, comercializează certificate de atestare fiscală, documente care, conform legii, se eliberează doar de către SPITVBL Constanţa. Pentru a se asigura că zvonurile sînt reale, directorul Serviciului, Carmen Trentea, a mers împreună cu reprezentanţii mass-media la acest birou, situat pe str. Decebal, peste drum de Colegiul Comercial Carol I. Aici, am avut cu toţii parte de o surpriză de zile mari, pentru că vînzătoarea, după ce am solicitat formulare pentru succesiune, ne-a oferit şi două certificate fiscale în alb. Întrebată dacă documentele pot fi utilizate, vînzătoarea a spus, foarte relaxată, că acestea sînt documentele care ne vor fi solicitate şi că ele sînt perfect valabile. “Sînt foarte bune. Le avem de la Casa Căsătoriilor. Cum să nu fie valabile?“, a răspuns, cu nonşalanţă, vînzătoarea, deşi, în partea de jos a paginii, pe certificatul fiscal scria: “Prezentul act este valabil pînă la 31.08.2007“, fapt care înseamnă că documentul a fost falsificat după un act eliberat de SPITVBL în vara anului 2007. În plus, vînzătoarea, care a susţinut sus şi tare că are dreptul de a comercializa documentele, a refuzat să prezinte vreun document care îi dă acest drept chiar şi la solicitarea conducerii SPITVBL. “Un certificat fiscal se eliberează numai de la ghişeele agenţilor fiscale contribuabililor care îl solicită, în baza unei cereri, şi după o verificare laborioasă efectuată de angajaţii SPITVBL. Acestea sînt solicitate pentru a fi folosite la diverse instituţii sau pentru tranzacţionarea unor bunuri pe care acesta le posedă. Îi atenţionăm pe cetăţeni să nu cumpere astfel de documente de la birourile de copiat acte pentru că ele nu sînt valabile“, a declarat Carmen Trentea. Ea a adăugat că va întocmi o plîngere penală împotriva persoanelor care comercializează astfel de documente foarte importante la colţ de stradă, fără măcar să conştientizeze importanţa lor. “Pot fi falsificate şi utilizate de către răuvoitori în diverse scopuri. Ar putea vinde anumite bunuri, dacă aceste documente nu sînt verificate foarte atent, din toate punctele de vedere“, a mai spus Trentea. Pe de altă parte, şeful Serviciului de Stare Civilă din cadrul Primăriei Constanţa, Rodica Crăciun, a spus că este imposibil ca aceste documente să pornească de la Casa Căsătoriilor. “La noi a venit cineva cu un astfel de act şi am rămas stupefiaţi că poate deţine un certificat fiscal în alb. Aşa ceva nu este posibil. Probabil este o altă metodă de a înşela oamenii, pentru le lua banii pentru încă un document, pe care, oricum, nu îl pot folosi“, a declarat Crăciun. Cu toate că, iniţial, era foarte sigură pe ea, vînzătoarea a închis biroul de copiat acte imediat după plecarea conducerii SPITVBL.