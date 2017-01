Certificatele de competenţă înlocuiesc bac-ul

Elevii trebuie să dovedească că au un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului B1, corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Ministerul Educaţiei recunoaşte competenţele lingvistice deja atestate printr-un certificat Cambridge, IELTS (International English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language) şi TOEIC (Test of English for International Communication). Pentru competenţele digitale există două tipuri de certificate care se recunosc: ECDL Start şi ECDL Complet. Pe diploma de Bacalaureat se va nota nivelul la care elevul ştie să utilizeze calculatorul: mediu sau avansat. Candidaţii care solicită echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională trebuie să depună la secretariatul unităţii în care funcţionează comisia de bacalaureat o cerere scrisă, însoţită de o copie legalizată a certificatului sau a diplomei menţionate, în funcţie de sesiune. Elevii care deţin deja certificate de competenţe lingvistice şi digitale vor susţine doar probele scrise ale examenului de bacalaureat. (A.C.)