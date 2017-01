Certificatele de trezorerie, tranzacţionate la Bursă?

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a solicitat Ministerului Finanţelor Publice introducerea la tranzacţionare pe piaţa reglementată a certificatelor de trezorerie, în scopul creşterii lichidităţii pieţei, a declarat preşedintele instituţiei, Stere Farmache. \"Deţinem sistemele şi mecanismele necesare pentru tranzacţionarea acestui tip de instrumente financiare. Am discutat cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi am primit sprijin în acest sens şi rămîne să vedem dacă ministerul va fi de acord\", a spus Farmache. Lichiditatea sporită este vitală pentru orice piaţă de capital. \"Sigur că orice bursă se uită la lichiditate, atît pentru că denotă dezvoltarea pieţei, cît şi pentru că avantajează intermediarii. Din moment ce am lansat segmentul de tranzacţionare al instrumentelor cu venit fix, e normal să facem în aşa fel încît sistemul să se dezvolte\", a adăugat preşedintele BVB. În prezent, la BVB se tranzacţionează 25 de emisiuni de titluri de stat, 22 de serii de obligaţiuni municipale şi patru serii de titluri cu venit fix provenite din împrumuturi lansate de instituţii de credit din România. De asemenea, la categoria titlurilor internaţionale sînt tranzacţionate două emisiuni de obligaţiuni lansate de Banca Europeană de Investiţii şi de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.