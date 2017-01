Certificatele digitale pot fi achiziţionate şi prin BRD

Certificatele digitale emise de certSIGN pot fi achiziţionate şi prin unităţile BRD. Semnătura electronică serveşte drept metodă de identificare a semnatarului şi certifică valoarea legală a documentelor transmise de către acesta în formă electronică. Preţul standard al unui certificat digital emis de certSIGN este de 56 euro plus TVA. Achiziţionat prin unităţile BRD, certificatul costă 47 euro plus TVA, iar deţinătorii de pachete BRD Profit beneficiază de un preţ de 45,5 euro plus TVA. Utilizat pe scară largă la nivel european, în România, acest sistem de comunicare a fost adoptat în principal doar de marile companii, deşi cadrul legal există încă din anul 2001. Semnătura electronică poate fi utilizată atât în relaţiile cu instituţiile statului (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Inspectoratul teritorial de Muncă, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Monitorul Oficial), cât şi în cele cu autorităţile contractante din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), cu Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), în relaţiile cu partenerii de afaceri ori cu departamentele propriei companii.