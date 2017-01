Certificatele verzi se „ofilesc“ în sertar

Producătorii de energie din surse regenerabile au rămas cu un excedent de cinci milioane de certificate verzi emise anul trecut, în valoare de 150 milioane euro, pe care nu mai au unde să le vândă, a declarat vicepreședintele Organizației Patronale a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile (PATRES), Martin Moise - „Pentru 2016, ANRE a stabilit o cotă de 12,15% pentru energia verde, față de 17%, cât este prevăzut în lege“. Producătorii de energie regenerabilă primesc aceste certificate verzi pentru a obține un câștig în plus față de prețul energiei. Furnizorii sunt obligați să achiziționeze certificatele, însă ei transferă costurile în factura finală plătită de consumatori, inclusiv de populație. Pentru a nu crește factura consumatorilor casnici, ANRE a stabilit o cotă mai mică de energie verde pentru acest an, față de cât prevedea legislația primară, iar furnizorii își îndeplinesc obligațiile achiziționând mai puține certificate, astfel că în piață rămâne un surplus pe care nu mai are cine să îl cumpere.