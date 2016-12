Cesar Azpilicueta şi-a prelungit contractul cu Chelsea

Fundaşul spaniol Cesar Azpilicueta, în vârstă de 27 de ani, şi-a prelungit contractul cu Chelsea Londra până în 2020, se arată într-un comunicat dat publicităţii marţi de clubul de pe Stamford Bridge.

Noul contract al lui Azpilicueta este scadent în 2020, cu un an mai târziu faţă de data la care urma să expire înţelegerea precedentă. După ce a semnat, Azpilicueta s-a declarat foarte fericit că va continua la Chelsea şi a mărturisit că îl apreciază pe antrenorul Antonio Conte.

"Mă bucur că am semnat un nou contract. De când am ajuns, obiectivul meu a fost să îmi îmbunătăţesc jocul şi să câştig trofee. Acest nou contract îmi oferă şansa de a continua la club, ceea ce mi-am dorit şi, evident, sunt foarte fericit. Am avut câteva momente fantastice în acest sezon. Din prima zi, am muncit din greu. Avem un nou antrenor, cu idei noi şi sunt foarte încântat să lucrez cu el", a afirmat Azpilicueta, citat de site-ul chelseafc.com.

În cei patru ani de când se află la club, Cesar Azpilicueta a evoluat în 198 de meciuri pentru Chelsea şi a reuşit patru goluri şi 22 de pase decisive. În vară, Azpilicueta a fost dorit de FC Barcelona.