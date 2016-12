CET Constanţa a majorat preţul gigacaloriei

09:37:09 / 03 Februarie 2014

JIJI

cum e posibil atata NEMERNICIE? O FACTURA DE INCALZIRE LA UN BLOC DE 2 CAMERA SA FIE PE TIMP DE IARNA DE 800 LEI ADICA CAT UN SALARIU.DIN CE DRACU MAI TRAIESTE ACEA FAMILIE DUPA CE PLATESTE INTRETINEREA DACA MAI ARE SI UN COPI SAU SUNT 2 PENSII DE MIN 300 LEI SAU SUNT DOI SALARIATI CARE AU MIN PE ECONOMIE SAU DACA DOAR UN SINGUR PARTENER ARE SALARIU? SUNTETI CRETINI? PAI ACEA FAMILIE NUMAI MANANCA NU SE MAI IMBRACA? ADICA NU SUPORTAM DESTUL ACEASTA INJOSIRE DE CEL MAI NENOROCIT ORAS CU SOMERI CARE NUMAI EXISTA IN EVIDENTE DE SOMAJ? REFERENDUM SA PLECE TOATA GASCA..REFERENDUM PT UN PRIMAR RESPONSABILNU MAZARE.CE SUNTEM ORAS NUMAI DE MORAVURI USOARE?MAI NEMRNICII DE LA CET LUNA ARE 40 ZILE CAT AM PLATIT NOI PT FACTURA PT LUNA D4ECEMBRIE.SA VA ARZA DUREREA SUFLETULUI NOSTRU SI SARACIA NOASTRA PE TOTI CARE CONDUCETI ACEST JUDET.LE DATI MOSILOR UN PACHET DE MIZERIE SI UN ABONAMNET SI O SA CRAPE SI AMARATII DE PENSIONARI CU PACHETUL VOSTRU. SA DEA DUMNEZEU SA VA AJUNGA CHINUL NOSTRU.