Cetăţean iordanian, suspectat că ar fi prăbuşit intenţionat un avion în SUA

Un cetăţean iordanian a provocat prăbuşirea unui avion uşor în Statele Unite, susţine un supravieţuitor al incidentului aviatic produs marţi, cazul fiind preluat de Biroul Federal pentru Investigaţii (FBI), informează Fox News.

Un avion de tip Piper PA-34 Seneca s-a prăbuşit marţi în statul american Connecticut. Pilotul, grav rănit în accident, a explicat că avionul efectua cursuri de zbor, transmiţându-le anchetatorilor de pe patul spitalului că nu a fost vorba de un accident.

Potrivit publicaţiilor The New York Times şi The Hartford Courant, pasagerul decedat este Feras Freitekh, un iordanian în vârstă de 28 de ani care se înscrisese la cursuri de zbor.

Pilotul supravieţuitor, care este şi instructor de zbor, susţine că elevul iordanian a prăbuşit intenţionat aparatul. Avionul a lovit un stâlp de înaltă tensiune şi a căzut în zona East Hartford, în apropierea fabricii de motoare de avioane Pratt & Whitney.

Cazul a fost preluat de Biroul Federal de Investigaţii (FBI).