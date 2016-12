Cetăţean spaniol agresat, audiat de instanţă

Trei bărbaţi judecaţi de Tribunalul Constanţa pentru agresarea unui cetăţean spaniol au fost audiaţi, ieri, de instanţă, în dosarul în care sunt acuzaţi de tentativă de omor deosebit de grav şi tâlhărie. Fraţii Vasile Şerban, de 39 de ani, şi Marian Şerban, de 38 de ani, ambii din comuna brăileană Măraşu, şi Marin Holban, de 43 ani, din comuna constănţeană Ciobanu, au recunoscut acuzaţiile aduse şi au cerut aplicarea Legii micii reforme pentru a beneficia de reducerea cu o treime a pedepselor la care ar putea fi condamnaţi. Judecătorul de caz a refuzat cererea lor, motivând că infracţiunile de care sunt acuzaţi sunt foarte grave şi, potrivit Legii micii reforme, suspecţii nu pot beneficia de prevederile acestei legi.

SECHELE Cetăţeanul spaniol agresat de cei trei bărbaţi a fost audiat şi el de instanţa Tribunalului Constanţa şi a povestit cu lux de amănunte cum a fost la un pas de moarte după ce i-a surprins pe fraţii Şerban şi pe amicul lor, Holban, în timp ce furau grâu de pe proprietatea lui. „Am trecut cu maşina pe lângă terenul meu de lângă comuna Ciobanu şi am văzut mai mulţi saci încărcaţi cu grâu, pe care trei bărbaţi îi aşezau într-o căruţă. Am coborât din autoturism cu gândul de a-i întreba ce fac, însă nu am mai apucat pentru că unul dintre indivizi avea o drujbă în mână şi încerca să o pornească. Ca să mă apăr, am scos pistolul personal, l-am armat şi l-am îndreptat spre cel care mă ameninţa cu drujba. În secunda următoare am fost lovit în cap şi nu îmi mai aduc aminte nimic. M-am trezit la spitalul din Hârşova, apoi am fost transferat la cel din Slobozia şi, în final, la Bucureşti. Întrucât aveam răni foarte grave la cap, medicii mi-au recomandat să mă duc în Spania, ceea ce am şi făcut. Am stat două luni în spital şi medicii mi-au salvat viaţa”, a declarat spaniolul. El a spus că, în urma incidentului, a rămas cu un cheag de sânge la cap şi este nevoit să meargă în Spania, la interval de două luni, pentru a face şedinţe cu laser în speranţa că va evita operaţia. „Îmi pare rău că cei trei nu au venit să îmi ceară ajutorul dacă aveau nevoie, nu i-aş fi refuzat, aşa cum nu am refuzat pe nimeni din Ciobanu care mi-a solicitat tractoare, îngrăşăminte şi alte lucruri”, şi-a încheiat bărbatul declaraţia.

ACUZAŢII Conform rechizitoriului, agresiunea a avut loc în noaptea de 7 noiembrie 2011. La acea dată, Holban s-a înţeles cu un mecanizator de utilaj agricol, angajat al spaniolului, pentru a fura dintr-o semănătoare aflată pe un câmp de la marginea comunei Ciobanu, trei saci cu grâu. În seara următoare, Holban s-a întors însoţit de fraţii Şerban şi împreună au furat încă trei saci cu grâu. Indivizii au fost prinşi de patronul firmei, care, înarmat cu un pistol cu gaze, a încercat să îi reţină. Într-un moment de neatenţie, Vasile Şerban l-a lovit pe spaniol cu o bâtă în cap. Când l-a văzut prăbuşit la pământ în stare de inconştienţă, Holban i-a furat pistolul cu gaze. La scurt timp de la comiterea infracţiunii, cei trei bărbaţi au aruncat sacii de grâu în Dunăre, iar pistolul cu gaze în curtea Postului de Poliţie Ciobanu. În arest a ajuns numai Vasile Şerban, iar fratele lui şi Holban sunt judecaţi în libertate.