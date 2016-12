Cetăţean turc „împachetat“ în... heroină

Poliţiştii de frontieră au prins, în noaptea de luni spre marţi, un cetăţean turc ce a încercat să intre în România cu 10 kg de heroină. Câteva pachete de droguri erau lipite pe corpul suspectului cu bandă adezivă, iar celelalte se aflau într-o geantă. Anchetatorii spun că, la ora 02.20, în Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pentru a intra în ţară, un bărbat de 43 de ani, la volanul unui camion marca Renault ce transporta piese auto şi materiale textile de la o societate comercială din Turcia către Anglia. Oamenii legii spun că în cabina camionului se afla şi cetăţeanul turc Muharrem D., de 35 de ani. Poliţiştii l-au controlat şi au avut surpriza de a găsi zece pachete cu heroină, de câte 500 de grame, lipite cu bandă adezivă pe corpul acestuia. Alte zece pachete, cu aceeaşi greutate, au fost descoperite de anchetatori sub patul din cabina şoferului, într-o geantă de culoare neagră. În timpul audierilor, Muharrem D. a declarat că a primit stupefiantele de la o persoană necunoscută, în Turcia, şi că trebuia să le transporte în Ungaria. În schimbul acestui serviciu, cărăuşul a spus că urma să primească la destinaţie 20.000 de euro. Poliţiştii de frontieră fac în acest caz cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de introducere în ţară de droguri de mare risc, investigaţiile fiind continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu.