„Cetăţeanul trebuie să controleze SRI”! Pe bune?

12:45:13 / 05 Noiembrie 2015

SCHIMBARI IN ULTIMA PERIOADA?

IN ANUL 2008 PE 19-05 [ UN JANDARM MA FILMA IN BISERICA ,IAR EU L-AM FOTOGRAFIAT] AM TRIMIS O PETITIE CATRE JANDARMERIA CONSTANTA { U.M. 0608 } INREGISTRAT NR. 582341-PESTE 30 DE ZILE AM PRIMIT RASPUNSUL DE GENUL VOM FACE SCHIMBARI IN PERIOADA URMATOARE ? SANTEM IN REORGANIZARE? NIMIC MAI FALS? DIN 01-01-2007 ROMANIA ERA MEMBRA IN UNIUNEA EUROPEANA? EU NU AM CREZUT O IOTA , NU CRED NICI AZI,SANTEM MINTITI PRECUM NE MINTEA SI GUVERNUL CONDUS DE VICTOR VIOREL PONTA,AZI DEMIS,VREM SI DE LA S.R.I. DEMISII?NUMAI ATUNCI S.R.I. VA FI CREDIBIL IN FATA TUTUROR ROMANILOR?!