Cetăţenii din Independenţa nu-şi permit infrastructură modernă

Discutăm întruna despre condiţiile precare de la sate. Despre cum nu există reţele de alimentare cu apă şi canalizare, despre cum nu se pot instala astfel de sisteme pentru că nu sunt rentabile, despre uliţe de pământ în locul drumurilor asfaltate şi despre lipsa acută a surselor de finanţare pentru investiţii. Din păcate, chiar şi atunci când se găsesc surse şi se pot face investiţii în infrastructură modernă, administraţiile se lovesc de alte situaţii care arată că viaţa în mediul rural românesc nu se poate compara niciodată cu cea din satele europene.

PROIECT STOPAT De exemplu, în comuna constănţeană Independenţa, deşi autorităţile au încercat să instaleze un sistem de canalizare, proiectul a fost oprit fără intenţia de a fi reluat în viitorul apropiat. Şi motivul nu are legătură nici cu birocraţia, nici cu lipsa banilor şi nici cu alte piedici de care se lovesc primăriile când încearcă să facă investiţii. Proiectul a fost stopat, de fapt, pentru că oamenii refuză să se racordeze la reţeaua de canalizare deoarece nu-şi permit încă o cheltuială în plus. „Am avut proiect de canalizare, dar l-am oprit pentru că oamenii nu au posibilitatea să plătească acest serviciu. Ne-am dat seama că nu pot plăti alte servicii, cum ar fi salubrizarea, de aceea am ales să renunţăm”, a spus primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan.

VENITURI LIMITATE Edilul ne-a spus că, în momentul în care a ales să renunţe la proiectul de canalizare, a luat în calcul faptul că locuitorii nu-şi plătesc nici măcar gunoiul. „Oamenii nu au posibilitatea sa plătească gunoiul. Asta ne arată că nu-şi vor permite nici taxa pentru canalizare. Până la urmă, pentru serviciul de canalizare am găsit o soluţie. Am ales să taxăm mai mult producătorii agricoli şi agenţii economici, care au posibilitatea de plată, şi să luăm mai puţin de la familii”, a explicat primarul.