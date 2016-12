Europarlamentarul PNL Adina Vălean, soţia preşedintelui interimar Crin Antonescu, consideră că Traian Băsescu este \"un om politic curajos\", \"mult superior” PDL: “Prestaţia PDL a fost absolut lamentabilă şi jalnică. Din acest punct de vedere, nu pot spune decât că preşedintele Băsescu a încercat să-şi pledeze cauza şi cred că, la nivelul argumentelor, cele pe care le avem noi vor fi mai puternice în faţa cetăţenilor\". Ea crede că referendumul de demitere a lui Băsescu va avea succes, întrucât \"cetăţenii români vor să aibă un nou început\". În plus, Vălean este convinsă că soţul ei va fi un preşedinte al ţării foarte bun: \"Nu cred că are nevoie de sfaturi de la mine, pentru că ştie mai bine ce are de făcut şi care este rolul unui preşedinte pentru cetăţeni\". Ea a mai povestit că s-a împotrivit în Parlamentul European ca Partidul Popular European să introducă pe ordinea de zi o dezbatere privind situaţia statului de drept în România: \"A fost refuzată printr-o majoritate a voturilor celor prezenţi, pentru că nu exista niciun motiv de a considera că statul de drept în România nu este respectat. Partidul Popular European a făcut ceea ce face de obicei, în particular face cu ochiul şi în declaraţii sprijină sau îşi acoperă membrii întotdeauna”. (A.M.)